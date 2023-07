El PSOE desmiente al PP sobre la perrera municipal en la que se han invertido 40.000 euros

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Baza desmiente categóricamente por «desmedidas y falsas» las acusaciones realizadas por el actual concejal de agricultura y responsable de la perrera municipal, Antonio Peña, sobre la situación de las instalaciones.

Para el PSOE «intentar confundir a la población haciéndole creer que todo está mal no creemos que sea lo correcto, intentar mostrar solo las deficiencias de unas instalaciones a las que aún les queda mucho por mejorar pero que estos cuatro años se ha invertido aproximadamente unos 40.000 euros». El anterior concejal responsable de la perrera, Juan Francisco Valero, señala que en los últimos cuatro años se ha reformado una de las tres naves que albergan los animales, se han instalado cámaras de seguridad, y habilitado tres habitaciones interiores para albergar animales en mejores condiciones, y se habilito un parque exterior que hace unos meses se cambió por tres pequeños parques. «Siendo conscientes de que aún queda mucho por hacer, podemos decir que es totalmente falso que haya habido ninguna dejadez hemos trabajado sin descanso para que las instalaciones estén de la mejor manera posible dentro de las posibilidades de las que hemos dispuesto».

Valero, señala que el pasado 30 de junio a las 13,00 horas, tuvo una reunión con el actual concejal Antonio Peña en el Ayuntamiento de Baza, para explicarle algunas áreas y en especial la perrera de Baza. Las primeras preguntas que le hicieron fueron ¿Por qué no se sacrifican los perros? y ¿Por qué no se llevan las voluntarias los perros a sus casas? Se le explico el funcionamiento del área de agricultura en cuestión y fue el propio Juan Francisco Valero quien le propuso al nuevo concejal la opción de la externalización del servicio, de hecho, ya existe un borrador del mismo que realizó el anterior equipo de gobierno del PSOE en los meses anteriores a las elecciones, «pero estos detalles se han olvidado mencionarlo en la lamentable y partidista información difundida por el actual equipo de gobierno en medios de comunicación y en los perfiles sociales del Ayuntamiento de Baza.

Durante la reunión entre el anterior y el nuevo responsable de la perrera se le comunico a Antonio Peña que una de las trabajadoras había renunciado al puesto hacía apenas unos días y se estaba en proceso de contratar otra persona, para que el actual concejal del área tuviera conocimiento y pudiera seguir el procedimiento o decidir sobre él, sin embargo, a día de hoy siguen sin haber contratado a esa persona para lo que disponen de partida presupuestaria, «es mejor mentir sin ningún tipo de escrúpulos que ponerse a trabajar».

El Grupo Municipal Socialista , defiende a ultranza el trabajo realizado por su compañero Juan Francisco Valero «En los cuatro años en los que ha sido responsable de la perrera municipal han pasado cosas de todo tipo, ha habido momentos en los que las cosas han salido bien, otras regular y otras mal, pero no podemos permitir que el gobierno popular ponga en duda ni las intenciones ni el interés que Juan Francisco ha puesto en que todo saliera siempre lo mejor posible, de echo el mismo ha tirado adelante en momentos difíciles, ha recogido perros con su propio coche, ha abierto las instalaciones de madrugada para que los animales pudieran ser transportados a otros lugares, se he metido en contenedores de basura para rescatar gatos de la muerte y ha limpiado las cuadras de la perrera como un trabajador más cuando por circunstancias, el servicio ha pasado por apuros. No necesita ni quiere ningún reconocimiento por ello, pero creemos que tampoco es de recibo intentar responsabilizarle de que el almacén no está bien ordenado o de que hay una nave sin desinfectar, ya que para eso hay unos trabajadores y un/a encargado/a que saben perfectamente cuáles son sus prioridades y obligaciones en el día a día».

Por último el PSOE, precisa que la perrera de Baza se ha convertido en un efecto reclamo del mundo animalista, donde se han enviado animales de lejanas poblaciones donde no disponen de medios, y esto ha ocurrido porque todos saben que en la perrera de Baza los animales van a estar bien y no se van a sacrificar, este hecho es conocido prácticamente por todos.

«Ahora el partido popular intenta dar la imagen de que aquello es un desastre, y que ellos vienen a salvarlo, así que estaremos pendiente para ver cuántas de esas palabras se convierten en hechos y cuáles no. No es de extrañar que el nuevo equipo de gobierno del PP trate de tapar que no saben por dónde van a tirar y se dediquen a desviar la atención intentando dar una mala imagen del equipo socialista».