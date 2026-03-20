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Salida del pasado año, con Manuel Santiago ( dorsal 575) que fue el ganador JOSÉ UTRERA

La Media Maratón de Baza se acerca al medio siglo

La edición 49 que se disputa este domingo podría registrar un récord de participación si se confirman las inscripciones

JOSÉ UTRERA

BAZA

Viernes, 20 de marzo 2026, 07:17

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Este domingo se disputa la XXXXIX edición de la de la Media Maratón Ciudad de Baza, Gran Premio de Fondo Diputación de Granada, con casi ... 1.400 atletas ya confirmados según informa la organización de la veterana prueba bastetana. Cifra que hay que tomar con cierta prudencia porque todos los años a última hora, muchos corredores deciden no acudir a Baza y lo mismo ocurre con la carrera de Fondo del Cordero Segureño en Huéscar por ser de las más alejadas. De entre los inscritos 316 se han registrado en Baza y esos, seguro que estarán en la línea de salida a las 11 hora en la calle Cádiz.

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La Media Maratón de Baza se acerca al medio siglo