La Media Maratón de Baza se acerca al medio siglo

Este domingo se disputa la XXXXIX edición de la de la Media Maratón Ciudad de Baza, Gran Premio de Fondo Diputación de Granada, con casi ... 1.400 atletas ya confirmados según informa la organización de la veterana prueba bastetana. Cifra que hay que tomar con cierta prudencia porque todos los años a última hora, muchos corredores deciden no acudir a Baza y lo mismo ocurre con la carrera de Fondo del Cordero Segureño en Huéscar por ser de las más alejadas. De entre los inscritos 316 se han registrado en Baza y esos, seguro que estarán en la línea de salida a las 11 hora en la calle Cádiz.

Como viene siendo habitual en las últimas ediciones a la misma vez que se celebra la carrera de «La Media» se disputa otra carrera denominada saludable sobre la distancia de 12 kilómetros, que suele tener buena aceptación.

El Ayuntamiento de Baza, responsable de la organización ha informado que el recorrido será muy similar al del año pasado. Se saldrá en dirección a la carretera de Caniles, por la que se transitará hasta llegar a la Vía Verde. Se bajará por ella unos metros y se volverá a subir de nuevo por esta senda hasta superar el barrio de La Montija. El recorrido tiene mucho de trazado urbano y está lleno de cruces que a priori están bien señalizados y con personal de la organización ayudando a los atletas.

Una de las novedades de esta 49 edición será la entrega a los participantes de un ticket que podrán canjear después por la bolsa del corredor donde por primera vez se incluirá un ticket de comida y bebida, que se podrá consumir en la barra habilitada en la zona de meta. Otra de las novedades, coincidiendo con la entrega de premios, es el sorteo de varias paletillas entre los participantes, para lo cual se empleará el número de dorsal.