Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Momento en el que un ladrón saca un televisor y se lo entrega a uno de los cuatro complices IDEAL

Investigan un robo en una vivienda en pleno casco histórico de Baza

Los vecinos reclaman más vigilancia policial en la zona, donde denuncian otros intentos de robos en viviendas deshabitadas

JOSÉ UTRERA

BAZA

Jueves, 19 de marzo 2026, 07:18

Comenta

La Policía Nacional investiga un robo perpetrado por varios individuos durante la noche del sábado 7 al domingo 8 de marzo en una vivienda situada ... en la calle Zapatería, frente a la Plaza del Arco de la Magdalena, en pleno casco histórico de Baza. El inmueble se encuentra junto a la Plaza Mayor y a escasos 200 metros de la calle Alhóndiga, donde está ubicada la Comisaría de la Policía Nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El médico granadino y los nueve andaluces elegidos entre los mejores doctores de España
  2. 2 Un terremoto de magnitud 4.4 se deja sentir en Granada y otras cinco provincias andaluzas
  3. 3 Mercadona lanza una campaña de contratación masiva de cara al verano con sueldos de hasta 2.300 euros
  4. 4 El regalo de CaixaBank a sus clientes que afecta a las empresas
  5. 5 Apuñalado un policía nacional que fue a mediar en una discusión entre madre e hijo en su casa de Baza
  6. 6

    La última canción de Alba
  7. 7

    Un helicóptero militar aterriza de emergencia en Pinos Genil tras chocar con un cable
  8. 8

    Seis horas de secuestro en Granada: «Nos debe dinero y nos tienes que llevar a su casa»
  9. 9 El Bar Provincias denuncia una estafa a 30 personas con una falsa oferta de trabajo: «No tienen pudor»
  10. 10 Descubren 18 viviendas turísticas ilegales en dos bloques del centro de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Investigan un robo en una vivienda en pleno casco histórico de Baza

Investigan un robo en una vivienda en pleno casco histórico de Baza