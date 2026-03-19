Investigan un robo en una vivienda en pleno casco histórico de Baza

La Policía Nacional investiga un robo perpetrado por varios individuos durante la noche del sábado 7 al domingo 8 de marzo en una vivienda situada ... en la calle Zapatería, frente a la Plaza del Arco de la Magdalena, en pleno casco histórico de Baza. El inmueble se encuentra junto a la Plaza Mayor y a escasos 200 metros de la calle Alhóndiga, donde está ubicada la Comisaría de la Policía Nacional.

Los autores del robo accedieron al domicilio tras trepar con facilidad hasta un balcón. Desde allí sustrajeron un televisor, que fue deslizado con destreza y entregado a otro de los implicados que esperaba en la calle.

Según ha podido saber este periódico, al parecer los ladrones habrían accedido al menos en tres ocasiones más a la vivienda durante esa misma noche. Fueron vecinos de un edificio cercano quienes alertaron a la Policía, que mantiene abierta la investigación para identificar a los responsables.

La difusión de un vídeo del asalto en redes sociales ha provocado una gran repercusión. A raíz de ello, algunos residentes del barrio han denunciado la posible apertura de otras viviendas deshabitadas en la zona, donde aseguran que existen varios inmuebles en esta situación.

Ante estos hechos, los vecinos reclaman un refuerzo de la vigilancia policial, especialmente mediante patrullas a pie, dado que la estrechez de las calles dificulta el tránsito de vehículos policiales. O al menos se instalen camaras se videovigilancia. Según las fuentes consultadas, confían en que los autores del robo puedan ser identificados en breve.