 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
2 meses gratis

Baza

  1. Portada
  2. Baza

Caniles llora a Laura, una madre luchadora que dedicó su vida a sacar adelante a sus cinco hijos

Sus padres y su hermana Inmaculada toman ahora el relevo para cuidar de los cinco menores, mientras la familia afronta la pérdida de una mujer que hizo de sus hijos el centro de su vida

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Laura Lozano Loaisa
José Utrera García

José Utrera García

Baza

Laura Lozano Loaisa, de 37 años, ha dejado tras de sí mucho más que el dolor provocado por una muerte inesperada en accidente de tráfico ... . Ha dejado a cinco hijos que fueron, durante toda su vida, su principal motivo para seguir adelante. Una madre que hizo de la lucha diaria por sacar adelante a su familia una forma de vida y que ahora deja a sus hijos en manos de quienes más cerca estuvieron de ella: sus padres y su hermana Inmaculada.

Esta funcionalidad es exclusiva para usuarios registrados.

Inicia sesión Crea tu cuenta

Reporta un error

[]

Caniles llora a Laura, una madre luchadora que dedicó su vida a sacar adelante a sus cinco hijos

[]

Caniles llora a Laura, una madre luchadora que dedicó su vida a sacar adelante a sus cinco hijos