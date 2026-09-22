Muere una mujer de 37 años en un accidente con otros cuatro heridos, entre ellos un menor, en Caniles

Estado en el que quedó uno de los turismos siniestrados en Caniles.

José Utrera García y Camilo Álvarez Baza Granada 22/09/2026 Actualizado a las 12:00h.

Una colisión entre dos turismos en la carretera A-334 en Caniles se cobró este lunes la vida de una mujer de 37 años y dejó otros cuatro heridos. Los primeros avisos hablaban de un choque fronto-lateral entre dos turismos en el cruce con la carretera de Escúllar sobre las 21.40 horas y los alertantes señalaban que había personas atrapadas.

De inmediato se activó a los servicios sanitarios, que acudieron con una ambulancia del 061, dos vehículos del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Baza y otra ambulancia más de Benamaurel. También se personaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y Bomberos de Baza, así como Policía Nacional de Baza, Policía Local de Baza y efectivos de Protección Civil de Caniles. Igualmente, acudió al lugar de los hechos la alcadesa de Caniles, María del Pilar Vázquez.

Los Bomberos de Baza tuvieron que intervenir para excarcelar a varias personas que habían quedado atrapadas en ambos vehículos. Una vez estabilizados, los heridos fueron evacuados al Hospital de Baza.

Los servicios sanitarios intervinientes y la Guardia Civil confirmaron el fallecimiento de una mujer de 37 años que viajaba en uno de los vehículos con su hijo, menor de edad, mientras que en el otro turismo viajaban cuatro personas. En total, cinco personas (un menor, una mujer y tres hombres) fueron trasladadas al hospital heridas, dos de ellas de gravedad. La víctima mortal fue evacuada al Hospital de Baza, pero no se pudo hacer nada por salvar su vida.

La Guardia Civil de Tráfico, investiga las circunstancias en las que se produjo el fatal accidente en la A-334, que sigue esperando que algún día se convierta en autovía.

El fallecimiento de la mujer vecina de Caniles ha causado una gran consternación entre sus vecinos, quienes lamentan la perdida de una mujer tan joven, que deja tres hijos, todos menores de edad.