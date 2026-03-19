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Presentación en Baza del programa de Comunidades de Empleo IDEAL

Acción contra el Hambre impulsa el empleo rural en las comarcas de Baza y Huéscar

La iniciativa ha sido presentada en la sede de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Baza

JOSÉ UTRERA

BAZA

Jueves, 19 de marzo 2026, 19:47

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En un esfuerzo coordinado por revitalizar las zonas rurales y frenar el éxodo demográfico, Acción contra el Hambre ha presentado en la provincia de Granada ... el programa Comunidades de Empleo y Emprendimiento Rural Sostenible. La iniciativa, lanzada durante la jornada «Encuentro transformador para el territorio» en la sede de la Mancomunidad de Baza, busca dinamizar sectores estratégicos y generar oportunidades laborales directas en las comarcas de Baza y Huéscar.

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Acción contra el Hambre impulsa el empleo rural en las comarcas de Baza y Huéscar