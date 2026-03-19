Acción contra el Hambre impulsa el empleo rural en las comarcas de Baza y Huéscar

En un esfuerzo coordinado por revitalizar las zonas rurales y frenar el éxodo demográfico, Acción contra el Hambre ha presentado en la provincia de Granada ... el programa Comunidades de Empleo y Emprendimiento Rural Sostenible. La iniciativa, lanzada durante la jornada «Encuentro transformador para el territorio» en la sede de la Mancomunidad de Baza, busca dinamizar sectores estratégicos y generar oportunidades laborales directas en las comarcas de Baza y Huéscar.

El programa no parte de cero. Basado en una metodología que ya ha acompañado a más de 720 personas en Galicia, Navarra y Castilla-La Mancha —logrando 230 inserciones laborales y el nacimiento de 30 nuevos negocios—, esta edición se expande ahora a las zonas rurales de Granada y Málaga.

La urgencia de la intervención responde a una realidad estadística preocupante: en Andalucía, el 64% del territorio es rural, pero solo acoge al 17% de la población. La falta de infraestructuras y de fuentes de empleo obliga a los más jóvenes a migrar a las ciudades, un ciclo que este programa pretende romper apostando por el turismo rural, el sector agroalimentario, la gestión forestal y los servicios de proximidad.

La clave de esta iniciativa reside en la colaboración territorial. Ana Rey, gestora de Acción contra el Hambre en Andalucía Oriental, destaca que el programa busca «facilitar las conexiones en el ecosistema y acompañar a la co-creación de iniciativas de innovación social». Para ello, se crearán Comunidades de Aprendizaje, espacios donde los participantes compartirán conocimientos para diseñar soluciones económicas adaptadas a los retos específicos de su entorno.

El proyecto, que se extenderá durante los años 2026 y 2027, se dirige a personas desempleadas residentes en municipios de menos de 30.000 habitantes. Los itinerarios incluyen: Orientación profesional y formación personalizada. Acompañamiento técnico para transformar ideas en negocios con impacto social y asesoramiento específico en emprendimiento.

El encuentro contó con la presencia de representantes de la Mancomunidad de Municipios Comarca de Baza, la Diputación de Granada y el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) de las comarcas de Baza y Huéscar. Carmen Rocío Martínez, presidenta de la Mancomunidad, subraya el potencial de un territorio «rico en recursos» que requiere de estas alianzas para prosperar. Por su parte, Antonio Román, gerente del GDR, reafirmó el compromiso de acompañar cada idea emprendedora con cercanía y especialización.

Este despliegue se enmarca en el programa FSE+ de Inclusión Social y cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea y la Fundación MAPFRE. Es un paso más en la trayectoria de Acción contra el Hambre en la región, organización que desde 2013 ha atendido a más de 8.300 personas en Andalucía, logrando que casi la mitad de los participantes en sus programas de empleo consigan insertarse en el mercado laboral.