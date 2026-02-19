La Junta refuerza el Hospital de Baza con 32 plazas para cribados, salud mental, paliativos y diabetes

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado este jueves en comisión parlamentaria que el Hospital de Baza contará con 32 nuevas ... plazas con el objetivo de reforzar áreas como la de cribados, salud mental, cuidados paliativos o diabetes tras la ampliación de plantilla aprobada por el Gobierno andaluz el pasado mes de octubre. Mejoras, ha subrayado Antonio Sanz, que se suman a otras como la incorporación de las nuevas unidades asistenciales que se han producido en el hospital granadino desde el año 2019.

Ahora el Hospital de Baza cuenta con unidades de endocrinología y nutrición, tratamientos intensivos comunitarios, soporte de cuidados paliativos y medicina del trabajo. El hospital dispone también de comité de tumores y unidad de investigación, así como de enfermería de atención a ostomías, diabetes, gestión de casos, heridas crónicas complejas o procesos oncológicos complejos.

Todos ellos servicios, ha recalcado Antonio Sanz, «que no existían antes de nuestra llegada al Gobierno y que han permitido, en muchos casos, que los vecinos de Baza ya no tengan que desplazarse hasta la capital».

Respecto a la plantilla del Hospital de Baza, el titular andaluz de Sanidad ha recordado que en 2018 tenía 721 efectivos mientras que hoy son 775, es decir, 54 más. En el caso de los facultativos, ha supuesto pasar de 112 a 123 efectivos y en el de enfermeras, de 179 a 188.

Además, ha explicado el consejero, el hospital mantiene «una colaboración estructurada con el Hospital Universitario Virgen de las Nieves que se articula en las áreas de oncología, radiodiagnóstico, endocrinología y salud mental, garantizando así el acceso de los vecinos del área de gestión sanitaria nordeste de Granada a recursos de alta especialización cuando la complejidad clínica lo requiere».

Un modelo colaborativo, ha dicho, que «permite la integración funcional entre centros del sistema sanitario público andaluz, asegurando continuidad asistencial, apoyo entre equipos profesionales y resolución de procesos complejos en condiciones de calidad y seguridad».