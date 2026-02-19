Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en una imagen de archivo. EP

La Junta refuerza el Hospital de Baza con 32 plazas para cribados, salud mental, paliativos y diabetes

Antonio Sanz destaca que el hospital granadino ha incorporado nuevas unidades asistenciales e incrementado su plantilla en 54 efectivos

Ideal

Jueves, 19 de febrero 2026, 14:38

Comenta

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado este jueves en comisión parlamentaria que el Hospital de Baza contará con 32 nuevas ... plazas con el objetivo de reforzar áreas como la de cribados, salud mental, cuidados paliativos o diabetes tras la ampliación de plantilla aprobada por el Gobierno andaluz el pasado mes de octubre. Mejoras, ha subrayado Antonio Sanz, que se suman a otras como la incorporación de las nuevas unidades asistenciales que se han producido en el hospital granadino desde el año 2019.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La exquisita comida de Zinedine Zidane y su hijo en un restaurante de moda de Granada
  2. 2 Un ajuste de cuentas acaba con un herido muy grave en el hospital con cuatro disparos
  3. 3

    La UDEF recaba indicios de posibles amaños en la Policía Local en 13 pueblos de Granada y en Córdoba
  4. 4 Dos mujeres heridas en un accidente en la Circunvalación de Granada
  5. 5

    Acepta tres años de cárcel por tener sexo con su novia menor de edad en un pueblo de Granada
  6. 6

    Apuñala en Iznalloz a un hombre con el que tuvo una relación y provoca una trifulca entre las dos familias
  7. 7 El asesino de Castellón se hizo un selfi con los cadáveres y envió la foto a varios contactos del teléfono de la mujer degollada
  8. 8 Acaba con un destornillador clavado en la mano tras una pelea con armas blancas en Granada
  9. 9 El infierno de una menor de Granada en casa de su madre y su novio: maltratos y violaciones
  10. 10

    El exDAO contradice a Marlaska: «Yo renuncié antes. Nada más conocer la querella»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta refuerza el Hospital de Baza con 32 plazas para cribados, salud mental, paliativos y diabetes

La Junta refuerza el Hospital de Baza con 32 plazas para cribados, salud mental, paliativos y diabetes