El CB Baza renuncia a su plaza en la Liga EBA Plantilla del equipo bastetano esta pasada temporada / JOSÉ UTRERA La directiva no tiene garantizado el presupuesto y prefiere no arriesgarse y perder la fianza de 9.000 euros JOSÉ UTRERA BAZA Jueves, 27 junio 2019, 19:46

El Club Baloncesto Baza ha anunciado que no se inscribirá la próxima temporada en la Liga EBA, debido al peligro de desfase presupuestario. Y por lo tanto antes de perder la fianza de 9.000 euros que hay que hacer al realizar la inscripción, la directiva ha decidido no inscribir al equipo.

Al equipo bastetano, que tan dignamente ha participado durante las tres últimas temporadas en liga EBA, sin un solo extranjero, le han fallado varios patrocinadores y no le salen las cuentas. La diferencia entre el presupuesto que tienen asegurado y el que se necesita para la temporada en tordo a los 80.000 euros, es muy grande y no quiere ni puede aventurarse a tener que renunciar con el campeonato ya iniciado.

En las últimas semanas los directivos han realizado muchas gestiones, sin resultado alguno, salvo la aportación del Ayuntamiento de Baza y poco más.

No es un adiós definitivo, pues la entidad sigue y abre un proceso de renovación interna en la cual se va a priorizar el trabajo de cantera. A la vez que anuncia que si las condiciones son favorables, Baza tendrá un equipo sénior de baloncesto con la formación de un equipo que participe en la competición provincial.

La decisión del C.B Baza, ha pillado de sorpresa, cuando no hace mucho, se estaba buscando un entrenador y se contaba con gran parte de la plantilla de jugadores de la pasada temporada.

De momento, el Grupo D de la Liga EBA no cuenta con ningún equipo granadino para la temporada 2019/20, si bien esta situación podría abrir las puertas al CB La Zubia, que estaría dispuesto a presentar la documentación necesaria para jugar en liga EBA, objetivo que no logró, tras caer eliminado en las semifinales el play off por el ascenso que acogió la localidad granadina el pasado mes de mayo.