Zújar se queda sin el Nacional de Ala Delta

JOSÉ UTRERA ZÚJAR Domingo, 30 de junio 2024, 14:01 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El Campeonato Nacional de Ala Delta, en su 47 edición, que iba a celebrarse en el Cerro Jabalcón este fin de semana, y en el que colaboraban los ayuntamientos de Baza y Zújar, ha quedado suspendido por una decisión unilateral del «Club de Vuelo Granada», que era el encargado de su organización, según comentan desde el Ayuntamiento de Zújar.

En su momento hubo una reunión a tres bandas, entre los dos ayuntamientos y el club, para formalizar el convenio de colaboración según el cual, el consistorio zujareño aportaba la cantidad de 7.541 euros (40% de los gastos de la prueba), mientras que el de Baza aportaba el 60%. En esa reunión quedó claro a las tres partes el pacto que Baza y Zújar alcanzaron en reuniones anteriores, según el cual la compra de los bocadillos para los participantes se haría en establecimientos de Zújar, con un presupuesto estimado de 2.975 euros. «Llegados a ese punto y, sorprendentemente, la organización se negó en redondo a que la compra de dichos bocadillos se hiciera en dichos establecimientos, negando con ello el acuerdo que se había realizado en reuniones anteriores y que el Ayuntamiento de Baza confirmó a través de una llamada al concejal de Deportes». Precisa el ayuntamiento zujareño.

«Era cuestión de cambiar unas partidas por otras dentro de un convenio que quedó sobre la mesa, a la espera de que la organización diera respuesta a este pequeño cambio en el convenio. Y cuál fue la sorpresa cuando, a través de las redes sociales, no directamente al Ayuntamiento de Zújar, el club decide, unilateralmente, la suspensión del evento deportivo». Continúa diciendo el ayuntamiento.

El alcalde de Zújar, Salvador Moreno, ha mostrado su profundo malestar por esta decisión, tanto en el fondo como en la forma. Y manifiesta que este tipo de pruebas dan visibilidad a largo plazo, pero además «queremos que el máximo dinero público repercuta a corto plazo en nuestro pueblo. El dinero público tiene unos plazos y límites, pues es de todos. No comprendemos la idea de que el comprar unos bocadillos en Baza o Zújar sea motivo para cancelar de esta manera tan abrupta. Seguramente habrá otros motivos ajenos a nuestra comprensión. Sabemos lo complicado que es la organización de grandes pruebas deportivas, pues sin ir más lejos, en septiembre tenemos el Campeonato de Andalucía de Triatlón y apostaremos por él, pero nunca a cualquier precio». Matiza, el alcalde.

El primer edil indica que «en 2019, los mismos organizadores prepararon el 42 campeonato de Ala Delta Jabalcón y, en este caso, los anteriores miembros del equipo de gobierno aceptaron un presupuesto de más de 34.000 euros que tuvieron que salir de las arcas municipales, es de decir, de todos los zujareños. Ahora estos mismos claman al cielo por la suspensión algo que, por cierto, no es culpa nuestra. Sería un caso de estudio comprobar si en aquel momento miraban por los intereses de todo el municipio, pues la cantidad que aportó excede de toda lógica».

Para finalizar, Moreno manifiesta que, a día de hoy, promocionamos el vuelo libre en el Jabalcón, pues acabamos de terminar una zona de despegue, hemos renovado las señales indicadoras e instalado otras nuevas, se ha instalado una estación de meteorología en la Ermita para poder comprobar las condiciones climáticas desde el móvil, hemos promocionado el vuelo en ferias de turismo…, pero una cosa debe quedar clara y es que, mientras que yo tenga la responsabilidad de administrar los dineros de mi municipio, no haré nada a cualquier precio. Somos un pueblo pequeño y humilde, pero con mucho orgullo y no van a venir desde fuera a intentar avasallarnos y a engañarnos. El pueblo nos ha revalidado con su apoyo una legislatura más, para que velemos por sus intereses y no de particulares. Por tanto, decimos que el Jabalcón está ahí para la celebración y promoción de este deporte, pero no para que unos cuantos particulares quieran obtener un beneficio en detrimento de nuestro pueblo. Si con otros lo consiguieron, no es nuestro problema».

Por su parte el Club de Vuelo Libre de Granada, señala que la colaboración conjunta entre dos pueblos Baza y Zújar ha complicado mucho la organización, tanto que a 24 días de la jornada inaugural, un cambio inesperado de las condiciones en la colaboración por parte de los dirigentes del Ayuntamiento Zújar no lo hecho viable. El club pone en cuestión otra serie de cuestiones realizadas por el ayuntamiento en los últimos meses tanto de infraestructura como de promoción del Jabalcón como lugar para practicar el vuelo libre.

Temas

Zújar