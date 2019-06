Los vecinos de La Puebla reciben el lunes a las Santas Patronas Mariano García Castillo, alcalde de Puebla de Don Fadrique / JOSÉ UTRERA Entrevista al alcalde de La Puebla de Don Fadrique con motivo de las fiestas patronales de las C.S. PUEBLA DE DON FADRIQUE Domingo, 9 junio 2019, 16:57

- Después de unas semanas intensas por las elecciones, llegan las fiestas, ¿qué novedades han preparado?

Las fiestas de Las Santas las organiza la Hermandad de Las Santas de Puebla de Don Fadrique y su comisión de fiestas. Son un grupo de jóvenes los encargados de celebrar todos los actos festivos que tienen lugar durante las fiestas patronales. El Ayuntamiento colabora en todo aquello que la Hermandad considera. Normalmente el programa de fiestas es muy constante a lo largo de los años, en él podemos encontrar desde atracciones infantiles para los más pequeños, actuaciones musicales a modo de verbenas durante las noches del sábado y el domingo, así como degustaciones de cerveza con embutidos, entre otros. Hay muchas actuaciones pero sin duda la más llamativa y la que más emoción despierta es la romería que realizamos el lunes, 10 de junio, en el paraje del Santuario de Las Santas, donde todos los vecinos de La Puebla disfrutan del paisaje y de la naturaleza del entorno acompañados de familiares y amigos en torno a una buena mesa con platos tradicionales de nuestro Pueblo.

-Este año se da la peculiaridad de que el Lunes de Pentecostes cae muy tarde en el calendario, ¿afecta en algo al desarrollo de las fiestas?

No afecta al programa de las Fiestas, pero sí a la romería, ya que al caer tan tarde, después del 1 de junio, en la romería no se puede encender fuego por la prohibición que establece la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, lo que imposibilita la elaboración de platos calientes en las brasas, platos tan típicos y tradicionales para estas fechas como son el arroz de pollo y conejo, o las típicas chuletas de cordero segureño a las ascuas de carrasca.

-¿Cómo definiría usted la devoción de los poblatos a sus santas Alodía y Nunilón?

Para los vecinos de Puebla de Don Fadrique las Santas Patronas Alodía y Nunilón, son más que sus dos Santas, son una devoción y un sentimiento que todos los vecinos tienen. Cada año, no solo en la romería, sino también en los actos religiosos de culto como pueden ser las novenas, todos los vecinos les muestran una gran devoción a las Santas, a las que normalmente le piden salud y trabajo.

-Aproveche para invitar a los lectores a conocer las fiestas. Como todos los años aprovecho la disponibilidad que me da el diario Ideal para invitar a todos los lectores, vecinos de otros pueblos de Granada y Murcia, así como descubridores y amantes de las tradiciones y festivos populares de los pueblos del interior, a que se pasen estos días por Puebla de Don Fadrique y descubran unas fiestas tradicionales de pueblo como son las fiestas de Las Santas, donde descubrirán un programa de actividades enfocado para que disfruten tanto niños como mayores.

-Además de hablar de las fiestas, hay que hablar de gestión, ¿qué proyecto destacaría de este último año? En estos últimos 4 años hemos llevado a cabo multitud de proyectos muy importantes no solo por la cuantía económica de la inversión realizada sino también por su trascendencia y enjundia para nuestros vecinos. Proyectos como el vivero de empresas o el centro multifuncional para mayores y asociaciones ubicados en el conocido como Edificio del Convento están a punto de ver la luz, pero no solo estos sino también la construcción de un campo de fútbol de césped artificial, la reforma de espacios públicos como la Av. Juan Carlos I, Plaza de España, C/ Álamos, Cuestas Empedrá y Navarra, etc, restauración del Puente de Almaciles, ampliación de la balsa nueva y de los sistemas de regadío, reformas en el Colegio «Ramón y Cajal» como cambio de ventanas, sustitución de radiadores, aseos, etc. Además hemos construido nuevas infraestructuras para la promoción del turismo como la vía ferrata de la Piedra de La Rendija o el sendero de ascenso al pico de La Sagra, así como la puesta en marcha de las rutas guiadas por los edificios monumentales del pueblo y del museo y las observaciones astronómicas en el Observatorio de La Sagra.

-¿Cómo va el proyecto del Geoparque de Granada?

Desde el Ayuntamiento estamos colaborando en todo lo que considera la dirección del Geoparque, de hecho todos los eventos e infraestructuras que organizamos y ponemos en marcha giran en torno a la figura del Geoparque, sin ir más lejos el viernes, pasado 7 de junio, se celebró una charla sobre distintas líneas de desarrollo sostenible que ofrece el Geoparque.

-¿Qué objetivos se han marcado para los próximos 4 años?

Hemos concurrido a las pasadas elecciones municipales con un programa electoral repleto de propuestas, y los vecinos de La Puebla y Almaciles nos han apoyado con una aplastante mayoría absoluta obteniendo 8 de los 11 concejales que hay en el pleno, de hecho el Partido Popular ha obtenido en La Puebla el mayor porcentaje de votos en toda la provincia con un 69,55%. Ahora toca sacar adelante el mayor número de proyectos posibles, entre los que se encuentran la guardería municipal, la ampliación del gimnasio, un parque multiaventura, el ensanche del puente de las «Puertas de Caravaca», la restauración del refugio de «La Cerra» de La Sagra, etc, así como otros proyectos que están a punto de ver la luz como la mejora de la pista deportiva del colegio de arriba o la organización de la penúltima etapa de la Copa de España de carreras de montaña de alto rendimiento que celebraremos el próximo 16 de junio.