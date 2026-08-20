La Shopping Night de Huéscar convierte sus calles en un gran escaparate del comercio local

Huéscar volvió a vivir una nueva edición de su Shopping Night, una iniciativa que llenó de público las calles de la localidad y convirtió la ... zona comercial en un espacio de encuentro, ocio y promoción del comercio de proximidad. Numerosos establecimientos participaron activamente en una jornada diseñada para dinamizar la actividad comercial y reivindicar la importancia del tejido empresarial local.

La temática elegida para esta edición fue el universo Disney, una propuesta que permitió a los comercios decorar y tematizar sus establecimientos y crear una ambientación especial durante toda la noche. La iniciativa volvió así a combinar la actividad comercial con una programación de ocio dirigida a públicos de todas las edades.

La Plaza Mayor concentró buena parte de las propuestas, con diferentes stands en los que estuvieron presentes comercios y empresas de la comarca de Huéscar, además de espacios dedicados a la artesanía y un punto gastronómico con productos de kilómetro 0. La organización puso de esta manera el foco en el tejido empresarial y en los productos y recursos propios del territorio.

Los niños también tuvieron un papel destacado gracias a una programación específica de juegos y talleres infantiles organizada con la participación de Academia Mabel y Circus Animación Infantil. A estas actividades se sumó un taller de tatuajes de henna a cargo de Aspadisse.

La Oficina de Turismo de Huéscar participó igualmente en la Shopping Night con la actividad interactiva «Descubre tu personaje Disney», una propuesta destinada a acercar los recursos turísticos del municipio a vecinos y visitantes y a integrar la promoción turística dentro de la propia celebración comercial.

La música y el baile fueron otros de los grandes protagonistas. Dos desfiles itinerantes recorrieron la zona comercial. El primero estuvo protagonizado por La Habana Dance, de Huéscar, que dirige Andrea Abril, mientras que el segundo corrió a cargo de Yaiza Dance Studios, de Santiago de la Ribera, en Murcia. La escuela está vinculada a la campeona mundial de salsa y bachata Yaiza Melero, que además participó personalmente en el desfile por las calles oscenses.

La noche concluyó con una sesión de DJ Álvaro Cano, que puso el broche final a una jornada en la que comercio, ocio, cultura, gastronomía y turismo compartieron protagonismo.

Desde la Asociación Empresarial Comarca de Huéscar se destacó especialmente la implicación de los establecimientos participantes, señalando que la colaboración entre el tejido empresarial permite generar actividad, atraer visitantes y dinamizar las calles de la localidad. La asociación también agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Huéscar y la participación de las empresas, asociaciones, profesionales, artistas y entidades que hicieron posible la celebración.

La Shopping Night está organizada por la Asociación Empresarial Comarca de Huéscar y cuenta con financiación de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, dentro de las actuaciones destinadas a la dinamización y promoción del comercio.

Con esta nueva edición, la iniciativa vuelve a reforzar su papel como una de las principales acciones de dinamización comercial de Huéscar, poniendo de relieve que el comercio local no solo constituye una actividad económica, sino también un elemento fundamental para mantener la vida y actividad de los pueblos.