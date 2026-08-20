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La Shopping Night de Huéscar convierte sus calles en un gran escaparate del comercio local

La cita, ambientada este año en el universo Disney, reunió a numerosos establecimientos, vecinos y visitantes en una noche con actividades infantiles, gastronomía, artesanía, turismo y actuaciones

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La Shopping Night de Huéscar
José Utrera García

José Utrera García

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Huéscar volvió a vivir una nueva edición de su Shopping Night, una iniciativa que llenó de público las calles de la localidad y convirtió la ... zona comercial en un espacio de encuentro, ocio y promoción del comercio de proximidad. Numerosos establecimientos participaron activamente en una jornada diseñada para dinamizar la actividad comercial y reivindicar la importancia del tejido empresarial local.

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