Puebla de Don Fadrique recupera sus Jornadas Matanceras después de la pandemia

El Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique celebrará este fin de semana del 18 al 20 de marzo sus séptimas jornadas matanceras y del embutido para dar a conocer a visitantes y turistas el hito tradicional de una matanza y la gastronomía vinculada a ella, todo ello después de un año de parón, el de 2021 que no se pudieron celebrar debido a la incidencia epidemiológica que hubo en marzo de 2021, cuando toda España se encontraba inmersa en la tercera ola de Covid.

Estas jornadas matanceras cuentan con la colaboración de los restaurantes y bares del municipio poblato, así como de algunos fabricantes artesanos de embutidos. Las jornadas recrean como se ha realizado la tradicional matanza de Puebla de Don Fadrique con la elaboración de embutidos que se elaboraran con carnes procedentes de dos cerdos, con las que se elaboran productos tan peculiares y exclusivos como 'la güeña', 'la patatera', la 'gutifarra', el relleno, las morcillas de cebolla, etc. Pero no solo se trata de embutidos sino que además se da a conocer la gastronomía íntimamente relacionada con la matanza como son la olla de berza, el ajo de aserradores, los andrajos, las migas de matanza, el ajopringue, el ajo de patatas, etc. Además de degustar los embutidos y platos tradicionales de la matanza y ver como se elaboran de manera tradicional sus embutidos, a lo largo de las jornadas se realizarán talleres infantiles donde destaca el taller de elaboración de tortas de manteca de cerdo, así como cuentacuentos para los niños, actuaciones musicales como charangas, coro rociero y verbena.

El sábado por la noche y como manda la tradición, se podrá degustar la olla de berza, un guiso típico matancero hecho a base de berza, judías, morcilla y espinazos del cerdo entre otros ingredientes, ya el domingo, 20 de marzo, se degustarán de forma gratuita las tajas y tocinillos de la matanza, cocinados de forma tradicional, y para terminar se rifarán todos los embutidos que se han elaborado durante las jornadas.