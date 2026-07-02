El PSOE destaca «la inversión histórica del Gobierno de España» de más de 27 millones de euros en el norte de la provincia

La diputada del PSOE por Granada en el Congreso, Olvido de la Rosa, destaca la «respuesta ejemplar» del Gobierno de España ante los graves daños ... ocasionados por las borrascas del pasado invierno con una inversión histórica de más de 27 millones de euros destinada municipios del norte de la provincia, que permitirá recuperar infraestructuras dañadas, mejorar la seguridad de los municipios y prepararlos frente a futuros episodios meteorológicos extremos.

Durante una visita a los municipios de Benamaurel y Cúllar, ambos en la Comarca de Baza, junto al senador Pepe Entrena y los alcaldes de los citados municipios Juan Francisco Torregrosa y Ana Belén Martínez, respectivamente, la socialista explicó que esta cuantía forma parte de los más de 280 millones aprobados por el Gobierno de España para la provincia y ha subrayado que las comarcas del norte de la provincia serán uno de los territorios más beneficiados, con actuaciones en doce municipios.

«La política útil se demuestra en momentos como este. Cuando nuestros pueblos sufrieron las consecuencias de las borrascas, el Gobierno de España no miró hacia otro lado. Respondió con rapidez, dinero y con un compromiso firme con los ayuntamientos y con la ciudadanía», afirma.

De la Rosa incide en que no se trata únicamente de reparar los daños ocasionados por los temporales sino de aprovechar esta inversión para construir municipios más seguros ante un escenario marcado por fenómenos meteorológicos cada vez más frecuentes e intensos.

Además, destaca el impacto económico que tendrán estas inversiones en la zona. «Más de 27 millones de euros significan también empleo, actividad económica y oportunidades para empresas y trabajadores del territorio. La recuperación de los daños irá acompañada de un importante impulso económico».

La socialista valora igualmente la agilidad con la que se está tramitando la llegada de los fondos, recordando que algunos ayuntamientos ya están recibiendo los recursos para iniciar las obras cuanto antes.

«Frente a quienes anuncian mucho y llegan tarde, el Gobierno de España actúa con hechos, inversiones y con soluciones», manifiesta tras reiterar que «Pedro Sánchez vuelve a cumplir con Granada y con los municipios afectados».

Por su parte, el alcalde de Benamaurel, Juan Francisco Torregrosa destaca que el municipio recibirá una inversión «sin precedentes» de más de cuatro millones de euros para ejecutar dos actuaciones estratégicas que permitirán resolver problemas estructurales que arrastra la localidad desde hace años. Los proyectos contemplan la mejora de la red de evacuación de vertidos hacia la nueva estación depuradora y la renovación de las redes de saneamiento y pluviales en la avenida Calderón de la Barca, «uno de los puntos más conflictivos del municipio cada vez que se producen lluvias intensas al convertirse casi en un río».

Torregrosa subraya que estas obras además servirán para prevenir futuras inundaciones y aumentar la seguridad de la población. Asimismo, señala que la ejecución de la red de evacuación de vertidos «deja sin excusas a la Junta de Andalucía para construir de una vez la estación depuradora que necesita Benamaurel».