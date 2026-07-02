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El PSOE destaca «la inversión histórica del Gobierno de España» de más de 27 millones de euros en el norte de la provincia

Olvido de la Rosa destaca que este dinero «permitirá actuaciones en doce municipios que generarán empleo y reforzarán la protección ante los efectos del cambio climático»

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La diputada del PSOE por Granada en el Congreso, Olvido de la Rosa, junto al senador Pepe Entrena
José Utrera García

José Utrera García

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La diputada del PSOE por Granada en el Congreso, Olvido de la Rosa, destaca la «respuesta ejemplar» del Gobierno de España ante los graves daños ... ocasionados por las borrascas del pasado invierno con una inversión histórica de más de 27 millones de euros destinada municipios del norte de la provincia, que permitirá recuperar infraestructuras dañadas, mejorar la seguridad de los municipios y prepararlos frente a futuros episodios meteorológicos extremos.

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El PSOE destaca «la inversión histórica del Gobierno de España» de más de 27 millones de euros en el norte de la provincia

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