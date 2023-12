El PSOE denuncia la «alteración» de los límites del Parque Natural de la Sierra de Castril

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castril ha denunciado la «alteración» de los límites reconocidos del Parque Natural de la Sierra de Castril y ha advertido de que esta disminución de superficie supone «una reducción del término municipal y una pérdida económica para las y los castrileños».

El portavoz del grupo municipal socialista en el Consistorio castrileño, Rafael Romero, junto a la edil socialista Silvia Alcázar, han apuntado que, a fecha del pasado 27 de octubre, se publicaron en el Boletín Oficial de Junta de Andalucía (BOJA) los nuevos límites del Parque Natural de la Sierra de Castril, que difiere de los límites reconocidos hasta ahora y conlleva un menoscabo de superficie en la zona de los Prados del Conde «dramática e inasumible».

Los concejales destacan que ya en los años 80 del siglo pasado se dirimió esta cuestión en los tribunales y los castrileños demostraron sus derechos sobre estos terrenos, reconociendo incluso el pleno del Ayuntamiento de Huéscar a Castril la titularidad de los terrenos en cuestión; Romero y Alcázar han pedido a la Junta Rectora del Parque Natural y especialmente al director del mismo que «revisen la delimitación publicada en el BOJA, ya que en la misma dejan fuera de sus límites, más de 360 hectáreas de superficie, que son propiedad de los castrileños y fundamentales para nuestros ganaderos».

«Esta extensión de terreno fue comprada a la Junta de Andalucía a un particular que, en el momento de la venta, desplazó los mojones de los términos municipales de Huéscar y Castril para obtener mayores beneficios, lo que da entender que la administración fue engañada en su día. Son terrenos comunales por lo que no pueden ser vendidos ni comprados», explican.

Los socialistas han expuesto que el «esfuerzo» de los anteriores alcaldes del municipio permitió «destapar tal engaño, quedando pendiente por parte de la Corporación actual llevar a buen puerto esa labor realizada con anterioridad.

«En el Pleno de la Junta Rectora ha quedado constancia que el alcalde de Castril, Miguel Pérez, ha dado el visto bueno a esta nueva delimitación, por lo que tácitamente, consiente esta pérdida de terrenos comunitarios de los castrileños. Para colmo, nos ha instado a que no recojamos firmas contra esta publicación de los nuevos límites del Parque», han criticado.

Los dos ediles socialistas lamentan la «dejadez e inoperancia» del regidor, a la vez que remarcan que «defenderemos los derechos de los castrileños ante las instancias que sean necesarias, no solo para modificar la delimitación, sino también para recuperar los terrenos que corresponden a nuestro municipio. La Junta de Andalucía debe renunciar a los mismos, a favor de Castril. Son bienes comunales, no se venden y no se compran».