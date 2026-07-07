Una programación de ensueño para unas vacaciones inolvidables

07/07/2026 a las 10:44h.

Huéscar es un maravilloso municipio del que se puede disfrutar durante todo el año gracias a la apuesta permanente de su Ayuntamiento para hacer aún más visible su riqueza patrimonial, histórica, natural y gastronómica. En estos meses de verano el esfuerzo del Consistorio por ofrecer siempre una programación de calidad se hace especialmente presente a través de una amplia oferta de actividades que tienen como finalidad que los visitantes y los residentes saquen el máximo partido a sus días de descanso. Una agenda muy variada en la que la cultura, la música, el deporte, la historia y la naturaleza tendrán un protagonismo destacado. Una vez más, Huéscar volverá a convertirse «en un referente de actividad en nuestra comarca», en palabras de su alcalde, Ramón Martínez, «dentro de un verano cargado de eventos y de importantes avances para el municipio. Seguimos trabajando sin descanso para hacer realidad proyectos que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos y preparen a Huéscar para el futuro». Con la llegada de julio empiezan a llegar los primeros visitantes y a experimentarse ese notable aumento de la población oscense que marcará la vida del municipio en estos meses. Por ello, no se han escatimado esfuerzos «para seguir cuidando cada rincón de Huéscar y ofrecer la mejor imagen posible» y que quienes vivan allí disfruten de un municipio cada día mejor.

Una estación mágica

Para la concejala de Cultura y Turismo, Alicia Rodríguez, el verano vuelve a convertirse en esa «estación mágica que siempre nos regala el valor del reencuentro y la calidez de nuestra hospitalidad. Eso se refleja en una programación diseñada con el máximo cariño para que los oscenses sientan«el orgullo de esos proyectos clave que ya son una realidad. Hitos tan importantes como la proyección turística del Cañón del Río Guardal y los trabajos de recuperación en la emblemática Casa Penalva, cuya inauguración en septiembre marcará un nuevo referente para nuestro municipio». Al final, lo que de verdad importa, señala la edil, «son los buenos momentos que compartimos y los recuerdos que guardamos de estos meses. Para que nunca digáis eso de: «debí ir más al pueblo», lema de las programación de este año.

La agenda se extenderá hasta el 30 de septiembre con todo un abanico de eventos, fiestas, actividades y citas pensadas para todas las sensibilidades, preferencias y gustos. Como punto de partida, Huéscar volverá a poner a disposición de los visitantes sus grandes espacios museísticos y edificios históricos, como el Museo del Cómic José de Huéscar, el Interactivo, la Torre del Homenaje, el Teatro Oscense, la Iglesia de Santa María la Mayor o la Piedra del Letrero, entre otros lugares de referencia.

Son visitas obligadas este verano la muestra 'El origen bajomedieval de la Villa de Huéscar', la del Museo José de Huéscar 'Creando un personaje'; 'Retratos de concepto' en el Ayuntamiento, y las que ofrece la Escuela de Arte: 'Mi tierra', 'Un lugar en el mundo' y 'Diversas, Iguales'. Imprescindible también, dentro de nuestras rutas, desplazarse a la Excavación Paleontológica en el Yacimiento Plioceno del Canal de San Clemente (del 11 al 30 de julio).

Los amantes de la cultura y del patrimonio podrán disfrutar de oportunidades únicas, el 21 de julio, con una jornada vespertina de puertas abiertas en la Ermita de la Virgen de la Cabeza, y el lunes 10 de agosto, con entrada gratuita a todos los museos, con motivo de la tercera edición de la Noche del Patrimonio. Estarán abiertas las Ermitas del Ángel, del Calvario, de la Soledad y de San Juan; el Convento de San Francisco, el Museo Interactivo 'Ciudad de Huéscar', la Torre del Homenaje, el Museo del Cómic, el Teatro Oscense y la Iglesia de Santa María. La 'Noche con arte' de esta fecha hará un recorrido por las muestras anteriormente citadas y concluirá con los sones de la 'Orquesta de Cuerdas Altiplano de Granada' en la Plaza del Pósito.

Música

No hay que olvidar tampoco que la oferta musical es otro de los grandes encantos de Huéscar. Dentro de ella, merece capitulo aparte la decimoctava edición del Festival de Música Clásica 'Ciudad de Huéscar', que acogerá el Teatro Oscense. Se inaugurará el 6 de agosto con la Banda Municipal 'Ciudad de Huéscar' y tendrá continuidad los días 7, 9, 11, 13 y 15 de agosto. Uno de los conciertos más esperados será el conmemorativo del 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, que correrá a cargo de la Orquesta Filarmonía de Granada.

Rutas y visitas nocturnas

Dentro de las actividades de ocio y deportivas, de muy distinta índole, los amantes de la naturaleza y del cosmos tendrán la posibilidad de disfrutar de la maravillosa naturaleza oscense, a través de las rutas de senderismo nocturnas y de acercarse a la astronomía popular en el Manantial Natural de Fuencaliente para adquirir conocimientos esenciales. Todo ello, a través de la Oficina de Turismo. Destaca también el torneo de voleibol alevín, el 21 y 22 de julio, las 24 horas de fútbol sala, el 25 y 26 de julio, y las representaciones teatrales en el Teatro Oscense.

Otro de los lugares más concurridos para descansar y refrescarse en época de altas temperaturas es la piscina municipal, con todas las posibilidades que ofrece, como los cursos de natación. Para los amantes del balón, de la lectura o de las ciencias, nada mejor que el Campus de Fútbol 'Ciudad de Huéscar' (del 3 al 14 de agosto), la Biblioteca 'Gonzalo Pulido', la Biblio Piscina con puntos de lectura en la Piscina Municipal y el Manantial de Fuencaliente, y el Campus Tecnológico, del 6 al 22 de julio, para niños y niñas de entre 7 y 14 años. Otra gran apuesta del municipio es el 'Cole de Verano', con una agenda de lo más variada: piscina, teatro, talleres y manualidades, actividades de repaso y excursiones.

Muy esperada, también, la cartelería de cine con una selección inmejorable de las mejores películas de estreno; el XIX Festival de Música Fusión Catarsis, el 30 y 31 de julio y el 1 de agosto; el VIII Festival de Circo-Clown, el 3, 4 y 5 de agosto; los conciertos de los domingos en la Plaza Mayor, las charlas sobre la Iglesia de Santa María para conocerla en 55 minutos y profundizar cada día en un aspecto diferente, y el X Certamen Internacional de Coros y Danzas 'Ciudad de Huéscar' y el Ballet Municipal Rumicani de Argentina, el 17 de agosto.

Otro de los ejes centrales de la programación girará en torno a la historia de este municipio. Será con motivo de las jornadas del 17 y 18 de julio para conmemorar el 702 aniversario del primer uso de la pólvora y la Fundación de la Medina de Huéscar.

Y todo ello, dentro de otras muchas actividades y eventos de enormes interés, como los organizados especialmente para los pequeños de la casa, las verbenas, las citas gastronómicas, las conferencias, presentaciones y las conmemoraciones religiosas. En relación al calendario de estas últimas, se encuentra la celebración de la novena en honor a la Virgen de la Cabeza, del 6 al 14 de agosto en la Iglesia de Santa María, la procesión de la Virgen y el Santísimo Cristo de los Milagros y la romería a la Ermita.