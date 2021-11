La pacífica guerra de los 172 años

La guerra más larga, absurda y probablemente desconocida de la historia de España enfrentó a Huéscar con Dinamarca. Un documental, titulado precisamente 'La guerra más larga' recupera ahora la historia del curioso conflicto entre el pueblo granadino y el país nórdico, coincidiendo con el 40 aniversario de una ceremonia en la que, con mucho vino», se firmó la paz entre unos daneses ataviados de vikingos y los sorprendidos habitantes de Huéscar. La cinta se ha rodado a caballo entre Dinamarca y Huéscar, pero también incluye metraje grabado en Madrid, Zaragoza o la costa malagueña.

Es probablemente el conflicto bélico más largo de la historia de España y a la vez el más absurdo y, paradójicamente, bonito ya que en casi dos siglos no se registraron enfrentamientos, ni hubo derrame de sangre, aunque sí un «prisionero». En 1981, el historiador Vicente González Barberán descubrió un documento que atestiguaba que el municipio granadino estaba en guerra desde 1808, una situación casi kafkiana que se solventó con la festiva firma de la declaración de paz con Dinamarca, que tuvo lugar el 11 de noviembre de ese mismo año con el posterior hermanamiento entre Huéscar y la ciudad de Kolding, en el país nórdico.

El conflicto venía a cuenta (entre otras cosas) de que, durante la Guerra de Independencia, la Junta Suprema, organismo que gobernó el país durante la ocupación napoleónica, cortó las relaciones con Dinamarca, debido a la ayuda que prestaba este país a los franceses. Cuando la noticia llegó a Huéscar, el Ayuntamiento granadino declaró solemnemente la guerra a Dinamarca. Era un 11 de noviembre de 1809. Sin embargo, tras la derrota de Napoleón y el regreso de Fernando VII a España, tanto los granadinos como los daneses olvidaron el conflicto, dejando aquella declaración bélica en el limbo.

La cinta, dirigida por Jorge Rivera y escrita por el guionista Jaime Noguera, cuenta con detalle la parte histórica y posteriormente, con testimonios de los que lo vivieron, cómo tras descubrirse la «declaración de guerra» se acabó creando una relación especial entre Dinamarca y el municipio andaluz.

Cada dos años de celebra un intercambio cultural y estudiantes oscenses viajaban a Koldíng donde se hospedan en casas de alumnos daneses que cuando devolvían la visita también eran alojados por sus compañeros del IES La Sagra de Huéscar. Un intercambio que de momento ha quedado paralizado por la covid.

El Ayuntamiento de Huéscar ha mantenido reuniones de trabajo con el Consulado de Dinamarca en Andalucía para programar una serie de actos conmemorativos que se llevarán a cabo para celebrar el cuarenta aniversario de la firma de La Paz del municipio granadino con el país escandinavo.

Unos actos como exposiciones, conciertos y mesas redondas que se realizarán en la segunda semana de noviembre para celebrar la firma del armisticio entre ambos enclaves, tras permanecer durante 172 años en una guerra pacífica.

En la programación destaca una premier del documental 'La guerra más larga' en el teatro oscense, al que acudirán autoridades danesas y españolas, el día 11 de noviembre. El día 12, la película será proyectada a alumnos de centros de estudios de la localidad y el día 13 al mediodía se presentará al público general. El documental ha sido patrocinado por Turismo Andaluz, el Ayuntamiento de Huéscar y el Ayuntamiento de Kolding, y producido por Noguera y Rivera de forma independiente.

Posteriormente a las proyecciones en Huéscar, 'La guerra más larga' se presentará en los cines Embajadores de la capital de España el día 18 de noviembre, donde habrá un coloquio con el director Jorge Rivera y el guionista, Jaime Noguera. El evento, patrocinado por la Embajada de Dinamarca en España, es el primero de varios. En 2022 se mostrará el documental en festivales y eventos en España y Dinamarca, con fechas que se confirmarán en un futuro cercano.

Entre los testimonios que aparecen en la cita está el del ex ministro de Asuntos Exteriores danés Per Stig Møller, la directora del museo Lolland-Falster, Cecilie Bønnelycke, la ex alcaldesa de Huéscar Soledad Martínez Román o los dos policía municipales jubilados Ángel Molina y Constantino Martínez, captores del único «prisionero» del conflicto, un periodista danés en busca de exclusiva.