Huéscar vive con intensidad el décimo aniversario del Shopping Night El evento organizado por la Asociacion de Empresarios Comarca saco a la calle a cientos de personas

JOSÉ UTRERA HUÉSCAR Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:24

Una noche más, un año más, la Asociacion de Empresarios Comarca de Huéscar ha organizado The Shopping Night, y además en esta ocasión de forma especial, ya que se cumplen diez años del inicio de este evento comercial que llena comercios, calles, bares y restaurantes de Huéscar, que atrajeron a cientos de personas de toda la comarca, para vivir una divertida experiencia en la noche oscense.

La AECH apostó desde su inicio por una diferenciación del evento, tematizándolo cada año, con el fin de sorprender a todos, vecinos, comercios y visitantes, fomentando además el trabajo en equipo del comercio local. Desde 2005 se decorarán calles y comercios con diferentes temáticas, Cabaret, Hawái, circo, Japón, y esta 2025 la temática era árabe. En la programación habitual, no faltan las actuaciones musicales, exhibiciones y desfiles itinerantes. En las dos últimas ediciones han desfilado la Escuela de baile oscense La Habana Dance by Andrea Abril y Yaiza Dance Estudios de Santiago de la Ribera (Murcia).

El presidente de la Asociacion de Empresarios Comarca de Huéscar, Gabriel Villalobos destaca que en Plaza Mayor se habilitan espacios para los comercios de la comarca, participando más de treinta puestos de artesanía y gastronomía que completaron una oferta comercial espectacular.

Los más pequeños tuvieron una calle repleta de juegos y talleres de temática árabe de la mano de Academia Mabel. En cuanto a la decoración, un auténtico salón árabe se instaló en Plaza Mayor para deleite de visitantes, junto a un photocall en la plaza Santa Adela y todos los comercios estuvieron totalmente tematizados.

La Asociación Aspadisse puso su granito de arena mediante un taller de tatuajes de Henna, y la Oficina de Turismo de Huéscar difundió información y material de interés turístico además de obsequiar con su nombre en árabe a quienes se acercaron al stand.

Para celebrar estos diez años, la AECH obsequio a través de los comercios participantes, mediante papeletas por compra en el que se participaba en un sorteo de una escapada para dos personas con experiencia bienestar incluida. Como broche final hubo fuegos artificiales y gran fiesta Aniversario a cargo de Dj Checko.

Gabriel Villalobos, señala que la Asociación de Empresarios Comarca de Huéscar se siente muy satisfecha con los resultados obtenidos, «en los que además de aumentar ventas, se visualiza el comercio de proximidad, la calidad de su servicio, se fidelizan clientes, se potencia la marca de los participantes y de la propia asociación como entidad organizadora y sobre todo se trabaja el sentimiento de pertenencia a un colectivo, cumpliendo así todos los objetivos establecidos».

El evento Shopping Night Huéscar cuenta con el apoyo y colaboración del Ayuntamiento de Huéscar, que implica el trabajo de varias concejalías, antes y después del mismo, así como con la financiación de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.