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Huéscar reúne a un centenar de investigadores para convertir el Geoparque de Granada en epicentro del estudio del Cuaternario

Especialistas de siete países participan hasta el jueves en la XVI Reunión Nacional de Cuaternario, un congreso que pone en valor el excepcional patrimonio geológico y paleontológico del norte de la provincia

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Huéscar reúne a un centenar de investigadores para convertir el Geoparque de Granada en epicentro del estudio del Cuaternario
José Utrera García

José Utrera García

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Huéscar se convierte durante unos días en la capital española de la investigación sobre el Cuaternario con la celebración de la XVI Reunión Nacional de ... Cuaternario, un encuentro científico que reúne a cerca de un centenar de especialistas procedentes de España, Colombia, Estados Unidos, Noruega, Bélgica, Alemania y Turquía. Durante cuatro días, el Teatro Oscense acoge un programa que combina ponencias, debates científicos y visitas de campo para analizar los últimos avances sobre la evolución geológica, climática y humana de los últimos 2,6 millones de años.

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Huéscar reúne a un centenar de investigadores para convertir el Geoparque de Granada en epicentro del estudio del Cuaternario

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