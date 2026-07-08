Huéscar reúne a un centenar de investigadores para convertir el Geoparque de Granada en epicentro del estudio del Cuaternario

Huéscar se convierte durante unos días en la capital española de la investigación sobre el Cuaternario con la celebración de la XVI Reunión Nacional de ... Cuaternario, un encuentro científico que reúne a cerca de un centenar de especialistas procedentes de España, Colombia, Estados Unidos, Noruega, Bélgica, Alemania y Turquía. Durante cuatro días, el Teatro Oscense acoge un programa que combina ponencias, debates científicos y visitas de campo para analizar los últimos avances sobre la evolución geológica, climática y humana de los últimos 2,6 millones de años.

Organizado por la Asociación Española para el Estudio del Cuaternario (AEQUA), el congreso sitúa al municipio oscense y al Geoparque de Granada en el foco de la comunidad científica nacional e internacional, gracias a un territorio considerado uno de los registros continentales del Cuaternario más completos de Europa.

La reunión científica reúne a investigadores de universidades, centros de investigación y organismos especializados que durante tres jornadas exponen los trabajos más recientes en geología, paleontología, arqueología, geomorfología y ciencias ambientales. El programa incluye ocho sesiones temáticas, una conferencia inaugural, una conferencia de clausura, una sesión de pósteres y varias salidas de campo por distintos enclaves del Geoparque de Granada.

Entre las citas más destacadas figura la conferencia que ofrecío el investigador del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), Josep Parés Casanova, quien abordo el significado científico de la Formación Baza como registro de las variaciones del campo magnético terrestre y de los ritmos astronómicos. La jornada concluirá con una propuesta diferente, la Quaternary Performance Artística, dirigida por Pablo Parra, de la Universidad de Birmingham, una iniciativa que combina ciencia y expresión artística para divulgar el conocimiento científico.

Hoy miércoles es el turno de la conferencia de clausura, que pronunciará el catedrático de la Universidad de Huelva Joaquín Rodríguez Vidal bajo el título El hábitat neandertal en las costas del sur de la Península Ibérica, una investigación centrada en las condiciones ambientales y la ocupación humana durante el Pleistoceno.

La elección de Huéscar como sede responde al valor científico del territorio donde se celebra el encuentro. La cuenca de Guadix-Baza conserva uno de los registros sedimentarios continentales más completos de Europa y alberga más de un centenar de yacimientos paleontológicos y arqueológicos que permiten reconstruir la evolución de los ecosistemas y de las primeras poblaciones humanas que habitaron la Península Ibérica hace más de un millón de años.

Entre esos enclaves destacan el yacimiento paleontológico de Fonelas P-1 y los importantes yacimientos arqueopaleontológicos de Orce, Huéscar, Cúllar y Hernán-Valle, donde la aparición de herramientas de piedra y restos fósiles ha convertido a esta zona del norte de Granada en un referente internacional para el estudio de la evolución humana.

A este patrimonio se suma un paisaje geológico singular, caracterizado por los conocidos badlands, formaciones modeladas por la erosión que permiten observar de forma directa millones de años de historia geológica. Estas características convierten al Geoparque de Granada en un auténtico laboratorio natural para investigadores de todo el mundo y explican que las excursiones científicas previstas durante el congreso recorran algunos de sus principales enclaves.

La celebración de la XVI Reunión Nacional de Cuaternario supone además la recuperación del calendario habitual de AEQUA tras los cambios provocados por la pandemia. La última edición de este encuentro tuvo lugar en Bilbao en 2019 y la crisis sanitaria obligó a reorganizar las citas científicas de la asociación, que ahora recupera su principal foro coincidiendo con el cuarenta aniversario de su creación.

Más allá del interés científico, el congreso representa también una oportunidad para proyectar la imagen de Huéscar y del Geoparque de Granada como destino vinculado a la investigación, la divulgación y el turismo geológico. La presencia durante varios días de especialistas nacionales e internacionales tiene además repercusión en la actividad económica local y refuerza la candidatura del territorio para seguir acogiendo congresos y encuentros especializados.

Con esta cita, Huéscar vuelve a demostrar que el norte de la provincia de Granada es mucho más que un espacio de gran valor paisajístico. Su patrimonio geológico, paleontológico y arqueológico lo sitúa entre los territorios más relevantes de Europa para comprender la historia reciente del planeta y la evolución de las primeras poblaciones humanas, un potencial que durante estos días centra la atención de la comunidad científica.