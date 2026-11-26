El Ayuntamiento de Huéscar, a través de su Concejalía de Igualdad y del Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM), vuelve a poner de ... manifiesto su apuesta firme y continuada desde hace años en la defensa de los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia machista. Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, el consistorio oscense ha impulsado una completa programación del 19 al 27 de noviembre bajo el lema «Huéscar, damos la cara contra las violencias a las mujeres».

Esta iniciativa refleja la trayectoria sostenida de la administración local y del CMIM por implicar a toda la ciudadanía —con especial énfasis en la población joven— en la prevención, la visibilización de esta lacra y el acercamiento de los recursos públicos de atención a las víctimas.

El programa arrancó el jueves 19 de noviembre en la Escuela de Arte de Huéscar, donde las técnicas del Centro de la Mujer mantuvieron una charla-coloquio con el alumnado y proyectaron el audiovisual «Voces», que recoge testimonios reales de víctimas del entorno. La vertiente cultural tuvo su espacio el domingo 22 de noviembre en el Teatro Oscense con la representación gratuita de la obra «De una vez por todas», a cargo de la compañía El Terral.

El martes 24 de noviembre, se celebró la mesa redonda «Recursos públicos de apoyo y red de escucha activa» con representantes institucionales, seguida de la presentación de un audiovisual creado por las asociaciones de mujeres de Huéscar y una dinámica grupal bajo el lema «Damos la cara».

La jornada central del miércoles 25 de noviembre contó con la tradicional marcha contra la violencia de género, que partió a las 11:15 horas en su recorrido habitual para concluir a las 12:15 horas con la lectura del manifiesto oficial en la Plaza Mayor.

Coordinación institucional

La labor pedagógica del CMIM continua ayer jueves mediante una videoconferencia sobre recursos de atención dirigida al alumnado del IES La Sagra, cuya organización técnica corrió a cargo de los estudiantes de los ciclos formativos de Administración y Finanzas y de Gestión Administrativa. El programa culminará este viernes 27 de noviembre con la reunión de la Comisión Local de Seguimiento, un órgano clave que reúne a profesionales de los ámbitos educativo, sanitario, policial, judicial, social, de empleo y de igualdad para garantizar una respuesta integral en el municipio.

Como símbolo permanente de esta lucha y fruto de la colaboración entre el consistorio y la Escuela de Arte de Huéscar, la campaña destaca el mural cerámico contra la violencia de género diseñado y realizado por el centro educativo e instalado en el edificio USKAR. Con el respaldo de las asociaciones locales, los centros educativos y la Junta de Andalucía, Huéscar consolida así una red sólida y estable de apoyo y defensa de las mujeres.