Huéscar celebró unas fiestas patronales históricas con la inauguración del nuevo Recinto Ferial «La Almazara» La programación concluyó el sábado 25 con un gran castillo de fuegos artificiales y una animada verbena final

La ciudad de Huéscar vivió del 21 al 25 de octubre unas fiestas patronales inolvidables en honor a las Santas Mártires Alodía y Nunilón, marcadas por la gran participación ciudadana, la emotividad de los actos religiosos y la apertura del nuevo Recinto Ferial «La Almazara», que se estrenó oficialmente en esta edición.

Durante cinco días, el municipio se llenó de música, cultura, gastronomía y convivencia, en una programación que combinó tradición y modernidad. La feria arrancó con el pregón oficial a cargo de José Martínez Sola-Vera, seguido del encendido del alumbrado del nuevo recinto, un momento especialmente esperado por los oscenses.

La concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Huéscar, Lucia Lozano expresa su agradecimiento a la ciudadanía por la gran acogida del nuevo formato:

«Solo puedo dar las gracias a todos los que me han comentado cuánto les ha gustado este nuevo formato. Los cambios dan miedo, pero merecen la pena cuando descubrimos todo lo bueno que traen después», señala.

El día grande de las fiestas fue el miércoles cuando se celebró la tradicional misa y procesión en honor a las patronas, con la presencia de la Corporación Municipal, hermandades, cofradías y cientos de vecinos que acompañaron con devoción a las Santas Alodía y Nunilón por las calles de la ciudad.

El recinto «La Almazara», con más de 14.000 m², acogió una intensa agenda de actividades: concursos gastronómicos, actuaciones musicales, festivales de charangas, espectáculos infantiles y deportivos, además de las verbenas populares con grupos como Aladelta, La Profecía y La Tribu.

Entre los actos más destacados figuraron el I Festival de Charangas Ciudad de Huéscar, el concierto de Los Niños de Sevilla, la presentación del libro Recuerdos y anécdotas de San Clemente del Guardal de María Teresa Guillén León y el II Circuito Provincial de Novilladas Taurinas en la plaza de toros.

La programación concluyó el sábado 25 con un gran castillo de fuegos artificiales y una animada verbena final. La feria se cerró con una valoración muy positiva por parte del Ayuntamiento y de la ciudadanía, que disfrutó de unas fiestas que marcaron un antes y un después en la historia reciente del municipio.

«Huéscar merecía una feria de este nivel. Esta ha sido una feria de aprendizaje y de mejora, solo el principio de un proyecto que seguirá creciendo», destaca la concejal de Fiestas.