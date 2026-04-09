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Cuartel de la Guardia Civil- Huéscar JOSÉ UTRERA

La Guardia Civil detiene a dos hombres sorprendidos tras robar en una vivienda de Huéscar

Los detenidos fueron interceptados cuando introducían en su vehículo objetos de cobre sustraídos momentos antes

JOSÉ UTRERA

HUÉSCAR

Jueves, 9 de abril 2026, 13:33

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La Guardia Civil ha detenido a dos varones de 30 y 40 años como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, tras ser ... sorprendidos cuando introducían en un vehículo diversos objetos que acababan de sustraer en una vivienda en la localidad de Huéscar.

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