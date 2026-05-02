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La Guardia Civil desarticula un punto de venta de droga en Caniles

La operación se ha saldado con la detención de dos personas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas

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Droga y dinero intervenido
Droga y dinero intervenido. (GUARDIA CIVIL)

JOSÉ UTRERA

CANILES

La Guardia Civil de Granada, en el marco de la lucha contra el tráfico de drogas en el medio rural, ha llevado a cabo la ... operación GUARDAS, desarrollada por el Equipo ROCA de la Compañía de Baza, que ha permitido desarticular un punto de venta de sustancias estupefacientes en la localidad de Caniles. Se ha detenido a dos personas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

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