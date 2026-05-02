La Guardia Civil desarticula un punto de venta de droga en Caniles

La Guardia Civil de Granada, en el marco de la lucha contra el tráfico de drogas en el medio rural, ha llevado a cabo la ... operación GUARDAS, desarrollada por el Equipo ROCA de la Compañía de Baza, que ha permitido desarticular un punto de venta de sustancias estupefacientes en la localidad de Caniles. Se ha detenido a dos personas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

La investigación se inició en agosto de 2025, tras recibirse informaciones que alertaban de un inusual trasiego de personas en una calle concreta del municipio, lo que había generado inquietud entre los vecinos ante la sospecha de que pudiera tratarse de un punto de venta de droga.

Ante estos indicios, el Equipo ROCA estableció un dispositivo de vigilancias discretas con el objetivo de verificar los hechos, confirmando la existencia de actividad relacionada con el tráfico de drogas. Como resultado de las gestiones practicadas, se procedió a la explotación de la operación, que culminó con la entrada y registro en un domicilio, autorizado por la autoridad judicial.

Durante el registro, los agentes intervinieron un total de 41 gramos de cogollos de marihuana, 77 gramos de picadura de marihuana y 12 gramos de cocaína en roca, sustancias presuntamente destinadas a su distribución al por menor.

Como consecuencia de estos hechos, la Guardia Civil ha detenido a un hombre y a una mujer, de 22 y 29 años de edad respectivamente, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

La actuación desarrollada pone de manifiesto tanto la importancia de la colaboración ciudadana como la eficacia del trabajo de investigación del Equipo ROCA, especializado en la prevención y persecución de delitos en el ámbito rural. La desarticulación de este punto de venta resulta especialmente relevante en una localidad de reducidas dimensiones como Caniles, donde este tipo de actividades ilícitas generan una mayor alarma social y afectan de forma directa a la convivencia vecinal.