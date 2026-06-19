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Gregorio García, nombrado Hijo Predilecto de Huéscar por una vida dedicada a la gastronomía y a la promoción de su tierra

El prestigioso cocinero y empresario recibe el máximo reconocimiento institucional de su municipio natal por su trayectoria profesional, humana y su permanente defensa de Huéscar y sus productos

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Foto de familia en el Ayuntamiento de Huéscar con Gregorio García en el centro
José Utrera García

José Utrera García

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Huéscar vivió este viernes una jornada cargada de emoción con el nombramiento del cocinero y empresario Gregorio García Domínguez como Hijo Predilecto de la ciudad, ... la máxima distinción que concede el Ayuntamiento a aquellas personas cuya trayectoria ha contribuido de manera extraordinaria al prestigio y desarrollo del municipio.

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Gregorio García, nombrado Hijo Predilecto de Huéscar por una vida dedicada a la gastronomía y a la promoción de su tierra

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