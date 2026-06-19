Gregorio García, nombrado Hijo Predilecto de Huéscar por una vida dedicada a la gastronomía y a la promoción de su tierra

Huéscar vivió este viernes una jornada cargada de emoción con el nombramiento del cocinero y empresario Gregorio García Domínguez como Hijo Predilecto de la ciudad, ... la máxima distinción que concede el Ayuntamiento a aquellas personas cuya trayectoria ha contribuido de manera extraordinaria al prestigio y desarrollo del municipio.

El acto, celebrado en una sesión extraordinaria del Pleno municipal, reunió a representantes institucionales, empresarios, familiares, vecinos y numerosos amigos que quisieron acompañar a Gregorio García en uno de los momentos más significativos de su vida. La propuesta fue impulsada por la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada y respaldada por unanimidad por todos los grupos políticos que integran la Corporación Municipal, PSOE, Huéscar en Marcha y PP, reflejando el amplio consenso y reconocimiento que despierta su figura.

Nacido en Huéscar, Gregorio García ha construido una brillante trayectoria profesional vinculada al mundo de la hostelería, la gastronomía y el turismo. Con cerca de cinco décadas de experiencia en el sector, es propietario del reconocido restaurante Oleum de Granada y ocupa importantes responsabilidades institucionales y empresariales. Actualmente preside la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, además de desempeñar cargos de relevancia en la Cámara de Comercio, la Confederación Granadina de Empresarios, el Granada Convention Bureau y la Confederación Andaluza de Empresarios.

Curriculum

Su currículum profesional se completa con una sólida formación académica, siendo licenciado en Derecho y diplomado en Relaciones Laborales. A lo largo de los años ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Prestigio Turístico del Ayuntamiento de Granada y el galardón Fabe de Oro, distinciones que avalan una carrera marcada por la excelencia, el esfuerzo y el compromiso con el sector turístico y hostelero.

Firma en el libro del Ayuntamiento.

Sin embargo, más allá de los méritos profesionales, el Ayuntamiento de Huéscar ha querido destacar especialmente su constante vinculación con su localidad natal. Durante décadas, Gregorio García ha sido uno de los principales embajadores de Huéscar fuera de sus fronteras, promocionando sus tradiciones, su riqueza gastronómica y, especialmente, uno de los productos más emblemáticos de la comarca: el cordero segureño.

El alcalde de Huéscar, Ramón Martínez, destacó durante su intervención que el municipio saldaba una deuda de gratitud con una persona que ha llevado el nombre de Huéscar con orgullo allí donde ha desarrollado su actividad profesional. Martínez subrayó que Gregorio García representa valores fundamentales como el esfuerzo, la constancia, la humildad y el compromiso con sus raíces.

«Hay personas que triunfan profesionalmente, personas que alcanzan puestos de responsabilidad y personas que reciben reconocimientos por su trabajo. Pero muy pocas consiguen algo más importante: que su pueblo se sienta orgulloso de ellas», señaló el alcalde durante un discurso especialmente emotivo.

Origenes

El regidor recordó que Gregorio García nunca ha olvidado sus orígenes y que siempre ha aprovechado cualquier oportunidad para hablar de Huéscar, promocionar sus productos y poner en valor el potencial de una tierra que sigue llevando en el corazón.

Tras recibir la distinción y firmar en el Libro de Honor del Ayuntamiento, Gregorio García tomó la palabra visiblemente emocionado. En un discurso lleno de recuerdos y agradecimientos, confesó que recibir el nombramiento de Hijo Predilecto constituye uno de los mayores honores que puede recibir una persona.

«No existe reconocimiento más importante que aquel que procede de la tierra que te vio nacer», afirmó ante los asistentes. Entre los que se encontraban el delegado del Gobierno Andaluz en Granada, Antonio Granados, los diputados provinciales Roberto González y Marta Nievas, el director de IDEAL Quico Chirino, compañeros de profesión como los hermanos Pedraza, entre otros muchos incluidos ex alcaldes de Huéscar como Pepe Giralte, Jose María Martinez, Agustin Gallego, o su amigo el exalcalde de Churriana de Vega, Vicente Valero. La lista de personas que quisieron acompañar al cocinero oscense, fue muy amplia.

Durante su intervención, recordó su infancia en Huéscar, sus calles, sus vecinos y los valores que aprendió en el seno de su familia. Tuvo palabras especialmente emotivas para sus padres, Germán y Carmen, a quienes atribuyó gran parte de los principios que han guiado toda su vida profesional y personal.

«De ellos aprendí el valor del trabajo, la honradez, el respeto a los demás y la importancia de cumplir siempre con la palabra dada», destacó.

El homenajeado también quiso agradecer el apoyo recibido por su esposa, sus hijos, hermanos, familiares y amigos, así como por las distintas corporaciones municipales con las que ha colaborado a lo largo de los años en beneficio del municipio.

El mejor cordero del mundo

Uno de los momentos más destacados de su discurso llegó al referirse al cordero segureño, producto del que se ha convertido en uno de sus mayores defensores y divulgadores. Gregorio García recordó el importante papel económico, social y gastronómico que desempeña este producto para la comarca y reivindicó la necesidad de seguir promocionándolo como símbolo de identidad de la tierra. Gregorio García, dijo que no quería poner al cordero segureño, mejor que otras razas, «pero sí afirmó que es el mejor del mundo.»

A lo largo de toda su trayectoria profesional, ha participado en numerosos foros gastronómicos, empresariales e institucionales dentro y fuera de España, llevando siempre consigo el nombre de Huéscar y difundiendo los valores y la riqueza de su comarca.

El acto sirvió también para poner de manifiesto la importancia de contar con referentes que inspiren a las nuevas generaciones. La figura de Gregorio García representa el ejemplo de una persona que ha alcanzado el éxito profesional sin perder nunca el vínculo con sus raíces, demostrando que es posible llegar lejos manteniendo intactos los valores aprendidos en la infancia.

En sus palabras finales, el nuevo Hijo Predilecto de Huéscar aseguró que este reconocimiento ocupará para siempre un lugar de honor en su corazón y en el de su familia. Asimismo, afirmó que esta distinción supone una responsabilidad añadida para continuar trabajando en favor de la promoción de su pueblo y de su comarca.

«Por encima de cualquier cargo o reconocimiento, lo que más orgullo me produce es haber nacido en Huéscar y haber llevado siempre el nombre de mi pueblo allí donde he estado», expresó emocionado.

La ceremonia concluyó entre prolongados aplausos y numerosas muestras de cariño hacia una figura que se ha convertido en referente de la hostelería granadina y en uno de los mejores embajadores de Huéscar. Con este nombramiento, el municipio reconoce no solo una brillante carrera profesional, sino también una vida dedicada a mantener vivo el orgullo de pertenencia a una tierra que hoy le devuelve, con gratitud y admiración, todo el afecto sembrado durante décadas.