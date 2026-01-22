Galera responde al Blue Monday con una estrategia para atraer nuevos vecinos

El Ayuntamiento de Galera escogió el lunes 19 de enero para lanzar su estrategia de atracción de nuevos residentes que puedan llegar desde cualquier lugar ... del mundo para asentarse en este municipio rural de la comarca de Huéscar. El día no fue seleccionado al azar; el tercer lunes de enero, se conoce como Blue Monday y está considerado como el más triste del año al asociarse con una combinación de frío, fin de las fiestas, vuelta a la rutina, cansancio acumulado y la cuesta de enero.

Los colores son un elemento clave en esta iniciativa local que busca el contraste con la tristeza del azul y el tono anaranjado que impregna parte de la actualidad política internacional. De esta forma, Galera contrapone una amplia paleta de colores, tan diversa como los acentos de las más de 30 nacionalidades representadas en este municipio de 1.130 habitantes. Si hasta hace no mucho Galera era un sitio del que partían sus jóvenes buscando opciones de futuro, en los últimos años la tendencia se ha revertido y ahora llegan a la localidad emprendedores y trabajadores de cualquier parte del mundo, así como personas que quieren disfrutar de su jubilación en un lugar diferente.

Para conectar este territorio con quienes están buscando un sitio en el que poner en marcha sus proyectos relacionados con la agroecología, la bioconstrucción, el turismo sostenible, la transformación agroalimentaria o el teletrabajo, el Ayuntamiento de Galera y la Asociación Alpanchía para la Revitalización de Vegas y Pueblos han creado la página web Move to Galera (www.movetogalera.org) en la que se dan a conocer los recursos que ofrece esta localidad y su entorno. A través de esta plataforma digital, las personas interesadas pueden encontrar información práctica sobre cómo establecerse en el municipio, desde cuestiones administrativas básicas hasta orientaciones para la rehabilitación de viviendas, con especial atención a las casas-cueva, uno de los elementos más singulares de la zona. La web recoge también información sobre el mercado inmobiliario local, las oportunidades de emprendimiento, el calendario de actividades culturales y sociales, así como testimonios de vecinos y vecinas que ya han dado el paso de mudarse al municipio. La iniciativa se completa con un servicio personalizado de acompañamiento y asesoría a quienes piensen en hacer de Galera su nuevo hogar.

Un modelo que ya funciona

El alcalde de Galera, José M. Guillen, señala que estos apoyos «forman parte de una estrategia más amplia de revitalización rural, que no persigue únicamente aumentar el número de habitantes, sino atraer a personas interesadas en integrarse en la comunidad local y contribuir a un proceso de desarrollo basado en la recuperación de un paisaje agrario de pequeñas vegas con más de 1.000 años de antigüedad, o en una arquitectura tradicional de casas-cueva que son el mejor ejemplo de sostenibilidad y adaptación al clima».

El censo poblacional de Galera refleja una pluralidad poco común en municipios rurales de su tamaño y que ha tenido un impacto positivo en la economía local por medio de la apertura de nuevos negocios y en el mantenimiento de servicios básicos. «Este carácter abierto no ha supuesto una pérdida de identidad, sino todo lo contrario: ha reforzado el sentido de comunidad y el apego al territorio». Señala el alcalde.

José M Guillen destaca que con el lanzamiento de Move to Galera, el municipio quiere visibilizar un modelo que ya funciona a la hora de frenar la pérdida de población, y posicionarse como un destino posible para quienes, en un contexto global marcado por la incertidumbre, buscan un entorno más habitable, accesible y humano. En el Blue Monday y frente a los discursos excluyentes que dominan la actualidad, Galera propone un lugar donde la vida cotidiana se construye desde la convivencia, la diversidad y el arraigo.