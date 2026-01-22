Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Galera responde al Blue Monday con una estrategia para atraer nuevos vecinos

El municipio rural del norte de Granada apuesta por la diversidad y la llegada de población internacional para hacer frente al reto demográfico

José Utrera García

José Utrera García

Baza

Jueves, 22 de enero 2026, 14:25

El Ayuntamiento de Galera escogió el lunes 19 de enero para lanzar su estrategia de atracción de nuevos residentes que puedan llegar desde cualquier lugar ... del mundo para asentarse en este municipio rural de la comarca de Huéscar. El día no fue seleccionado al azar; el tercer lunes de enero, se conoce como Blue Monday y está considerado como el más triste del año al asociarse con una combinación de frío, fin de las fiestas, vuelta a la rutina, cansancio acumulado y la cuesta de enero.

