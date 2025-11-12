La gala de Asociación de Empresarios de la Comarca de Huéscar homenajea a su presidenta de honor

La Asociacion de Empresarios de la Comarca de Huéscar, dedica su V gala en la que cada año se premia a distintas empresas asociadas, en ... un sentido y merecido homenaje a la que ha sido hasta hace unas semanas su presidenta de Honor, Paqui Martínez Román, fallecida el pasado mes de octubre. Paqui, fue una gran impulsora de la asociación, del comercio local y la artesanía.

La quinta edición de la gala empresarial evidencio su evolución y auge alcanzado como herramienta de visibilización y reconocimiento del tejido empresarial de la comarca de Huéscar. El acto se ha convertido en un evento de prestigio al que nadie falta y cada año llena por completo el aforo del Teatro Oscense.

Al acto acudieron distintas personalidades de la provincia, como el Delegado Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, y de Industria, Energía y Minas, Gumersindo Fernández, el Diputado Provincial del PSOE Juan Francisco Torregrosa, todos los alcaldes de la Comarca de Huéscar, y representantes de diversas entidades como los presidentes de las asociaciones empresariales de Motril, Sierra Nevada, Loja, Guadix, Baza, ANCOS, Turismo del Altiplano, y representantes de la Federación Provincial de Comercio.

El presidente de la asociación, Gabriel Villalobos, expuso las dificultades que tienen en la actualidad los pequeños negocios, que son los predominantes en la comarca de Huéscar. «Vivimos una situación compleja, donde los gastos se han disparado, la energía ha aumentado de manera indiscriminada su precio, los impuestos nos ahogan y la burocracia nos supera, mientras las administraciones no ofrecen grandes oportunidades para nuevas inversiones».

Premiados

En esta edición los premiados en cada una de las categorías establecidas fueron Cafetería La Perla, una autentica institución oscense con una larga trayectoria próxima a los 100 años de existencia que se acerca a la cuarta generación.

El galardón a la empresa joven fue para ÁCRONO arquitectura, empresa formada por cuatro jóvenes arquitectos que ya recibió el Premio Andalucía de arquitectura en el año 2022, y que ha realizado destacados con grandes proyectos en la comarca entre ellos el Centro Cultural Matadero de Huéscar.

La distinción a la innovación fue para Imprenta Santos Lozano que ha modernizado su equipamiento con maquinaria de última generación lo que permite realizar y personalizar cualquier elemento posible, siendo pioneros en impresión DTI al ser segunda empresa en España en instalar una máquina de este tipo.

Otro de los apartados a premiar fue a la mujer emprendedora galardón que ha recaído en Samarys Quibus de Sabor Oscense, mujer de nacionalidad cubana cuya cocina ha conquistado a los oscenses, un ejemplo de lucha, constancia, trabajo bien hecho y solidaridad, una casa de comidas para llevar con un importante impacto en la ciudad.

Por último, el galardón sorpresa fue para el Centro de Día AXIITA, en homenaje a su directora Ana Reche, por la labor que desempeñan con usuarios y familias, que va más allá de lo meramente asistencial.

Los trofeos entregados son una obra de arte realizados expresamente por la

Escuela de Arte de Huéscar, realizando un diseño evoluciono y simbología sin perder su identidad.

El acto fue conducido por Jaime Bedmar y Laura Carbonell como maestros de ceremonia y conto con las actuaciones del cómico granadino Manolo Lera, con un monólogo que logró sacar al empresariado más de una risa a golpe de un humor basado en lo cotidiano. La actuación musical fue a cargo de The Danniels Band, dentro del apartado «Talentos de Nuestra Comarca», un grupo musical que sorprendió y gustó a raudales. Para concluir la velada el coctel degustación «Sabores de Nuestra Tierra» se celebró en el Centro de Interpretación del Cordero Segureño, teniendo como protagonista el cordero Segureño IGP