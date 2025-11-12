Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los premiados de la V Gala de la Asociación de Empresarios de la Comarca de Huéscar IDEAL

La gala de Asociación de Empresarios de la Comarca de Huéscar homenajea a su presidenta de honor

Paqui Martínez Román, fue una gran impulsora de la AECH del comercio local y de la artesanía

JOSÉ UTRERA

HUÉSCAR

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:39

Comenta

La Asociacion de Empresarios de la Comarca de Huéscar, dedica su V gala en la que cada año se premia a distintas empresas asociadas, en ... un sentido y merecido homenaje a la que ha sido hasta hace unas semanas su presidenta de Honor, Paqui Martínez Román, fallecida el pasado mes de octubre. Paqui, fue una gran impulsora de la asociación, del comercio local y la artesanía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  2. 2 Un delincuente de Valencia muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja
  3. 3 La borrasca Claudia amenaza a Granada con lluvia, frío y nieve en solo 24 horas
  4. 4 La Diputación de Granada se sale de la Mesa del Aeropuerto
  5. 5 Sorprenden en pleno centro a cinco hombres con dos coches cargados de marihuana, armas y dinero
  6. 6 Una fallecida y un herido tras caer su vehículo por un barranco de Albondón
  7. 7 Alcampo rompe el mercado con un descuento en su aceite de oliva virgen extra de La Masía
  8. 8 El hotel de Granada que ha sido reconocido como el más lujoso de España
  9. 9 Pedro Sánchez cita la supresión de un FP de Montefrío para criticar la política educativa del PP
  10. 10 Esta noche cortan la A-92G en Bobadilla para instalar el hormigonado del gran viaducto de la GR-43

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La gala de Asociación de Empresarios de la Comarca de Huéscar homenajea a su presidenta de honor

La gala de Asociación de Empresarios de la Comarca de Huéscar homenajea a su presidenta de honor