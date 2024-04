Espectacular coronación de Moros y Cristianos en Cúllar

JOSÉ UTRERA CÚLLAR Domingo, 28 de abril 2024, 09:39 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

En la noche del pasado viernes con el pregón de José María Ruiz Escudero «Pepe Ruiz», se iniciaron una de las fiestas más intensas, populares y atractivas de la provincia de Granada. Las fiestas de Moros y Cristianos de Cúllar. Por la tarde los Reyes Cristianos y Moros salientes acuden a recoger a los nuevos reyes a sus cuarteles, se organiza una comitiva y se produce una emocionante entrada en la Plaza de la Constitución, que está repleta de gente. Dicen que el pregón y la coronación es un acto para los vecinos de Cúllar, por lo emotivo y vistoso. Y es verdad, Daniel Torrente que fue pregonero en el año 2019 y que habitualmente reside en Lloret de Mar, no oculta la emoción que le produce la entrada de los reyes con sus escuadras de honor y bandas de música. Daniel sabe lo que dice, y asiente palabra por palabra, lo que relata el pregonero, 2024 el número 31 tras la recuperación de las fiestas de Moros y Cristianos. El pregonero Pepe Ruiz, fue uno las personas a los que animo su amigo Francisco Arredondo, para recuperar las fiestas, fueron al pueblo vecino de Benamaurel y vieron lo ya estaban haciendo y cogieron el concepto. El primer año solo desfilaron 4 hombres y 14 mujeres, entre los impulsores de las fiestas estaban Mari Carmen Arcas, Paco el de la Kika, Agustín, Pedrillo Arcas, Paco Sanchez. Como anécdota cuentan que estos «locos» daban cerveza gratis en la plaza y tenían que llamar a la gente porque no se lo creía. Hoy son cientos las personas organizadas por escuadras ya sean moras o cristianas. Además son los propios integrantes de la comparsas los que lo organizan todo, el Ayuntamiento colabora económicamente y con infraestructura pero no es el responsable de la organización, junto con la Hermandad de la Virgen de la Cabeza, en cuyo honor se celebran las fiestas. En la actual estructura de las fiestas tiene mucho que ver Asun Torres Jaraba, que es la presidenta de la Asociación de Pregoneros y mucho más.

La espectacular entrada de los Reyes Cristianos, José y Loli, los salientes y los entrantes Carmen y Juan, llegaron precedidos de la Agrupación Musical Cullarense, « El Alabí» mientras que los reyes fueron escoltados por las escuadras reales, «Caballeros de la Corona» y « Valkirias». A su paso desde el ayuntamiento caía sobre ellos nieve artificial. Tras los cristianos, llegaron los reyes moros. Los salientes Mónica y Francisco y los entrantes Carmen y Ángel, la escuadra real fueron los «Cañamones» acompañada de la charanga «Benacuba» que sorprendieron que como marcha real mora, interpretaran «Llorando por Granada» éxito del mítico grupo almeriense Los Puntos en el año 1976. En la zona de invitados se encontraba entre otros, el alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamelas, acompañado por la alcaldesa de Cúllar, Ana Belén Martinez. Cúllar y Lloret de Mar, están hermanados desde hace 20 años y en la ciudad catalana, existe la Asociación Casa de Cúllar en Lloret de Mar, que da testimonio de la gran emigración que hubo hacia la Costa Brava desde Cúllar y otros pueblos de la comarca. El acto de la entrada a la plaza y posterior coronación fue presentado desde un balcón del ayuntamiento por Juan Alberto Navarro López y Laura Navarro Azor, padre e hija. Ayer sábado por la mañana se celebró un pasacalle infantil y por la tarde fue el primer desfile de las comparsas mora y cristiana, que fue seguido por miles de personas llegadas expresamente para presenciar unos desfiles espectaculares, que se repiten hoy domingo a las 6 de la tarde. Aunque antes a las 12 de la mañana, es la misa en honor a la Virgen de la Cabeza y la ofrenda de flores. Tanto el sábado como el domingo al finalizar los desfiles se realiza la representación de «Los Papeles».

Cúllar