La Escuela de Arte de Huéscar inaugura la exposición colectiva 'Un Lugar en el Mundo'.

La Escuela de Arte de Huéscar inaugura la exposición «Un Lugar en el Mundo», una propuesta artística y educativa que ha conseguido reunir en un ... mismo proyecto a toda la comunidad educativa de la localidad. La muestra, instalada en la Sala Cero del centro, permanecerá abierta al público hasta el próximo 30 de septiembre en horario escolar y, durante el mes de agosto, podrá ser visitada gracias a la colaboración de la Oficina de Turismo de Huéscar, que será la encargada de mostrar la exposición para vecinos y visitantes en periodo vacacional.

El acto inaugural contó con una amplia representación institucional y educativa. Entre los asistentes se encontraban representantes del Ayuntamiento de Huéscar, miembros de la corporación municipal, directores y directoras de todos los centros educativos participantes, profesorado, alumnado, familias y numerosos ciudadanos interesados en conocer el resultado de una iniciativa que ha destacado por su carácter inclusivo y colaborativo.

La exposición presenta una colección de 20 sillas artísticas, cada una de ellas concebida como una obra única que representa el lugar donde su autor o autora se siente feliz, cómodo o identificado. «Ese «lugar en el mundo» puede ser un espacio real o imaginario, un rincón de la naturaleza, una habitación, una ciudad, una casa familiar o cualquier escenario vinculado a los recuerdos, emociones y experiencias personales de quien la ha diseñado». Explica el coordinador del proyecto y director de la Escuela de Arte, Juan Diego Calderón.

Proceso creativo

Cada silla nace a partir de un proceso creativo completo. El alumnado participante diseña previamente la silla mediante dibujos y bocetos, imaginando la forma, los colores, los materiales y los elementos que mejor representan su espacio emocional. Posteriormente, estas ideas son interpretadas y construidas por el alumnado y profesorado de la Escuela de Arte de Huéscar, transformándose en piezas tridimensionales llenas de simbolismo y creatividad.

Juan Diego Calderón, señala que la propuesta va mucho más allá de la creación plástica. «Junto a cada obra, el visitante puede descubrir un texto literario —poema, relato, reflexión o narración personal— que explica el significado del lugar representado. Además, cada silla incorpora un código QR que permite escuchar la canción elegida por su autor o autora, completando así una experiencia artística multidisciplinar en la que convergen imagen, palabra, emoción y música».

El proyecto ha contado con la participación de todos los centros educativos de Huéscar: el CEIP Natalio Rivas, el CEIP Princesa Sofía, el CEIP Cervantes, el IES La Sagra, el IES Alquivira, el CEPER La Vereda, la Escuela de Adultos y ASPADISE, además del alumnado de Bachillerato de Artes y de los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de la Escuela de Arte de Huéscar.

La iniciativa constituye un ejemplo de colaboración educativa y cultural, permitiendo que alumnado de diferentes edades y realidades educativas comparta una experiencia común basada en la creatividad, la identidad personal y la expresión artística.

Espacio de encuentro

Paralelamente, la Sala 1 de la Escuela de Arte acoge otra exposición titulada «Mi Tierra», formada por una selección de dibujos realizados a grafito por el alumnado de 4º de ESO del IES La Sagra. Esta muestra ofrece una mirada sensible y detallada sobre el entorno, el paisaje y las raíces culturales del territorio, complementando perfectamente el discurso expositivo de «Un Lugar en el Mundo».

Con ambas exposiciones, la Escuela de Arte de Huéscar vuelve a consolidarse como un espacio de encuentro entre educación, arte y comunidad, ofreciendo a la ciudadanía una oportunidad para descubrir el talento creativo de los jóvenes de la comarca y reflexionar sobre la importancia de los lugares, las emociones y los vínculos que nos definen. Señala, Calderón.

«Un Lugar en el Mundo» no es solo una exposición de sillas; «es una invitación a sentarse, recordar y compartir aquello que nos hace sentir que pertenecemos a un lugar. Una muestra donde cada obra cuenta una historia y donde todas juntas construyen un retrato colectivo de Huéscar a través de las miradas de quienes la habitan». Señala el coordinador del proyecto.