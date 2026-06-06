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La Escuela de Arte de Huéscar inaugura la exposición colectiva 'Un Lugar en el Mundo'

El proyecto que une a toda la comunidad educativa reúne 20 sillas artísticas creadas a partir de los sueños, recuerdos y espacios emocionales del alumnado de todos los centros educativos de Huéscar

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La Escuela de Arte de Huéscar inaugura la exposición colectiva 'Un Lugar en el Mundo'.
La Escuela de Arte de Huéscar inaugura la exposición colectiva 'Un Lugar en el Mundo'. (Ideal)
José Utrera García

José Utrera García

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La Escuela de Arte de Huéscar inaugura la exposición «Un Lugar en el Mundo», una propuesta artística y educativa que ha conseguido reunir en un ... mismo proyecto a toda la comunidad educativa de la localidad. La muestra, instalada en la Sala Cero del centro, permanecerá abierta al público hasta el próximo 30 de septiembre en horario escolar y, durante el mes de agosto, podrá ser visitada gracias a la colaboración de la Oficina de Turismo de Huéscar, que será la encargada de mostrar la exposición para vecinos y visitantes en periodo vacacional.

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La Escuela de Arte de Huéscar inaugura la exposición colectiva 'Un Lugar en el Mundo'

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