Baza

Una grúa coloca el Mirage FI cedido por a Huéscar

El Ejército del Aire cede a Huéscar un avión Mirage F1

El consistorio tiene previsto realizar una inauguración y un homenaje dos pilotos fallecidos, nacidos en la localidad oscense

JOSÉ UTRERA

HUÉSCAR

Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:43

El Ayuntamiento de Huéscar ha colocado un avión en la explanada que hay delante del Convento de San Francisco, se trata de un caza modelo ... Mirage F1 que ha sido cedió por el Ejército del Aire.

El Ejército del Aire cede a Huéscar un avión Mirage F1

