El Ejército del Aire cede a Huéscar un avión Mirage F1

El Ayuntamiento de Huéscar ha colocado un avión en la explanada que hay delante del Convento de San Francisco, se trata de un caza modelo ... Mirage F1 que ha sido cedió por el Ejército del Aire.

El alcalde de Huéscar Ramón Martínez, explica que fue a raíz de la jura de bandera civil que se realizado en la Plaza Mayor de Huéscar y que fue presidida por Javier Fernández, teniente general del Ejército del Aire, surgió la idea de una donación en depósito de un avión, avión que, por cierto, es el que ha pilotado el oscense, el teniente general Javier Fernández a lo largo de su trayectoria como piloto. El siguiente paso fue ponernos en contacto con el Ejército del Aire y del Espacio y a la misma iniciar los trámites necesarios, entre ellos aprobar en el pleno de la corporación municipal el 30 de mayo del año del 2024, realizar la solicitud para la cesión en depósito de este avión que ha sido colocado en la explanada exterior del convento de San Francisco.

El ayuntamiento tiene previsto realizar un acto de inauguración el próximo día 16 de noviembre. También se le va a hacer un homenaje y este avión va a servir para este fin, a los pilotos naturales de Huéscar que han fallecido en acto de servicio, que sepamos hay dos, comenta el alcalde.

La instalación de este avión a modo de monumento está siendo ya una atracción que generando bastante expectación y creemos que va a ser un atractivo más para el municipio.

Ramón Martínez destaca que el avión es un Mirage F1 que fue pilotado en el Ala 14 con sede en Albacete por el propio comandante Javier Fernández Sánchez y a sus servicios posteriores en la base de Morón, también en Las Canarias, como SEJEMA en Madrid y prestando servicio en la OTAN hasta su reciente jubilación. El ejército del Aire ha bautizado a este avión con el nombre del Teniente General Javier Fernández Sánchez.

En el homenaje que se va a celebrar se rendirán homenaje a todos los pilotos del Ejército del Aire fallecidos en actos de servicio, en particular a dos de ellos, nacidos en Huéscar, el capitán de Santiago Rodríguez y al teniente Álvarez Corbalán, a los que sus familiares ofrecerán una corona de laurel.