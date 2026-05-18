La Diputación celebra la Semana de los Geoparques Europeos con 20 actividades

La Diputación de Granada, a través del Geoparque de Granada, celebrará del 23 al 31 de mayo la X Semana de los Geoparques Europeos con ... una programación que incluye más de veinte actividades culturales, deportivas, divulgativas y gastronómicas repartidas por distintos municipios del territorio.

Esta iniciativa reúne a los Geoparques Mundiales de la UNESCO en Europa con el objetivo de acercar a la ciudadanía el valor de unos espacios donde la geodiversidad, la cultura, la ciencia y el desarrollo sostenible conforman una identidad común. El Geoparque de Granada, reconocido por la UNESCO, abarca cerca de 4.700 kilómetros cuadrados y engloba 47 municipios de las comarcas de Guadix, Baza, Huéscar y Los Montes, convirtiéndose en uno de los territorios geológicos más singulares del sur de Europa gracias a sus badlands, cárcavas y registros paleontológicos de gran relevancia internacional.

Carta del Paisaje

La décima edición de esta semana conmemorativa adquiere además un significado especial al cumplirse un año desde la puesta en marcha de la Carta del Paisaje, considerada una herramienta pionera de gobernanza y participación ciudadana para la conservación y mejora de la calidad paisajística del territorio. También se celebra el primer aniversario de la Oficina Técnica del Geoparque, ya consolidada como estructura de apoyo a municipios, empresas y entidades locales.

Durante el último año, el Geoparque de Granada ha reforzado igualmente su apuesta por el ecoturismo como motor de desarrollo sostenible. La incorporación de doce nuevas empresas colaboradoras eleva ya a 62 el número de entidades acreditadas por el Club de Ecoturismo en España dentro del territorio, fortaleciendo una red profesional vinculada a experiencias turísticas sostenibles y a la promoción de la autenticidad de los pueblos del Geoparque.

La programación arrancará el 23 de mayo con actividades gastronómicas y rutas interpretativas en Huéscar y Fonelas, además de una experiencia de observación astronómica en Ferreira. Entre las propuestas más destacadas figura la visita interpretada «Recorriendo 10 millones de años por el Geoparque de Granada», guiada por especialistas de la Universidad de Granada y miembros del Comité Científico del Geoparque.

Las actividades también incluirán pruebas deportivas como el Half Triatlón Geoparque de Granada «Desafío de los buitres», visitas patrimoniales, ferias agroalimentarias, actividades escolares, experiencias sensoriales y rutas adaptadas de observación de fauna y flora, con el objetivo de acercar los valores naturales, históricos y culturales del territorio a todos los públicos.

Museo de los Primeros Pobladores

La programación continuará el jueves 28 de mayo con una visita y cata de aceite de oliva en Cuevas del Campo, acompañada de una visita guiada al mirador del Negratín, además de nuevas actividades educativas dirigidas al alumnado del territorio.

El viernes 29 de mayo se celebrará una jornada dedicada a la accesibilidad bajo el título «Descubre Baza a ciegas, despierta los sentidos», junto a una visita guiada al Castillo de La Calahorra y un concierto de jazz. La programación de ese día concluirá en Orce con una nueva experiencia de observación astronómica.

El sábado 30 de mayo, el municipio de Torre-Cardela acogerá una jornada de convivencia con motivo de la Semana de los Geoparques Europeos, que incluirá actividades lúdicas y gastronómicas abiertas a la participación vecinal. Ese mismo día también se desarrollarán en Orce visitas guiadas al Museo de los Primeros Pobladores de Europa «Josep Gibert» y al conjunto histórico de la localidad.

La X Semana de los Geoparques Europeos concluirá el domingo 31 de mayo con una visita al yacimiento arqueológico de Castellón Alto, en Galera, y una ruta adaptada de observación de fauna y flora en Puebla de Don Fadrique, diseñada para acercar los valores naturales del Geoparque a todos los públicos.