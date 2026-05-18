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La Diputación celebra la Semana de los Geoparques Europeos con 20 actividades

El Geoparque de Granada conmemora además el primer aniversario de la Carta del Paisaje y de su Oficina Técnica, consolidando su apuesta por el ecoturismo y el desarrollo sostenible

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Impresionante paisaje del Negratín desde el Cerro Jabalcón en Zújar
Impresionante paisaje del Negratín desde el Cerro Jabalcón en Zújar. (JOSÉ UTRERA)

JOSÉ UTRERA

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La Diputación de Granada, a través del Geoparque de Granada, celebrará del 23 al 31 de mayo la X Semana de los Geoparques Europeos con ... una programación que incluye más de veinte actividades culturales, deportivas, divulgativas y gastronómicas repartidas por distintos municipios del territorio.

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La Diputación celebra la Semana de los Geoparques Europeos con 20 actividades

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