Caniles celebra la inversión para arreglar la carretera A-334

El Ayuntamiento de Caniles ha mostrado su satisfacción tras confirmarse la inversión para la rehabilitación del firme de la carretera A-334, que atraviesa el ... término municipal de Caniles, una infraestructura considerada clave para la conexión entre las provincias de Granada y Almería al conectar la comarca de Baza y la comarca del Almanzora almeriense. Esta vía, que soporta diariamente el paso de miles de vehículos de trabajadores y camiones de mercancías, será objeto de una actuación largamente demandada por el municipio, debido al deterioro del firme y el intenso tráfico pesado, que hacen necesaria una intervención urgente para garantizar la seguridad vial y mejorar la movilidad de personas y mercancías.

La alcaldesa de la localidad, María del Pilar Vázquez, recuerda que esta actuación llega «tras años de insistente trabajo y gestiones con la Junta de Andalucía, durante los cuales hemos presentado múltiples solicitudes y reuniones con los diferentes responsables de la Consejería de Fomento».

La alcaldesa de Caniles, asegura haber mantenido un diálogo continuo con las autoridades autonómicas para reclamar la rehabilitación integral del firme y la continuidad del proyecto de la futura autovía del Almanzora, que permitirá enlazar el municipio con la A-92 y reforzar la conexión entre ambas provincias. «Hace pocas semanas mantuvimos una fructífera reunión de trabajo con Rocío Díaz Jiménez Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, así como el Delegado Territorial de fomento de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio Ayllon Moreno y el Director General de Carreteras», afirma agradeciendo la colaboración institucional.

La rehabilitación del firme de la A-334 permitirá mejorar la seguridad en la conducción, reducir los accidentes y favorecer la fluidez del tráfico diario. Además, esta actuación contribuirá a fortalecer la logística y la competitividad económica de los municipios de las comarcas de Baza y el Alto Almanzora.

El Ayuntamiento subraya que esta inversión debe ser el inicio de una modernización más amplia de la vía, incluyendo su adaptación progresiva a las necesidades actuales del tráfico y del transporte de mercancías. Igualmente, desde el Consistorio, destacan que el trabajo que «seguiremos impulsando proyectos e inversiones que mejoren las infraestructuras y los servicios públicos del municipio, tenemos un compromiso con el progreso, la calidad de vida y la vertebración del territorio», asegura Vázquez. «Caniles avanza con paso firme hacia un futuro con mejores carreteras, más servicios y nuevas oportunidades», concluye la alcaldesa reiterando que el Ayuntamiento continuará trabajando con todas las administraciones para hacer realidad las demandas históricas de sus vecinos.