Caniles celebra el éxito de sus Fiestas 2025 con un notable impacto económico y social Se han celebrado los conciertos de María del Tango, los Aslánticos y Tentación

JOSÉ UTRERA CANILES Lunes, 11 de agosto 2025, 17:57

El municipio de Caniles puso ayer, 10 de agosto, el broche final a su Feria y Fiestas 2025 tras cinco días de celebración en los que la música, la tradición y la convivencia han reunido a cientos de vecinos y visitantes.

Durante una semana, el Paseo Federico García Lorca, la Plaza del Ayuntamiento, el Recinto Ferial y la Caseta Municipal se convirtieron en escenarios de actividades para los canileros y visitantes de todas las edades. El programa incluyo desde conciertos hasta actividades infantiles, competiciones deportivas, eventos culturales y diferentes espectáculos.

Entre los momentos más destacados de esta edición se encuentran el Pregón de Jesús Lozano Sánchez que dio inicio a las fiestas, el concierto de Los Aslándticos, el espectáculo de María del Tango, la orquesta Tentación y, en definitiva, todas las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Caniles para el disfrute de todos los vecinos y vecinas.

Además del aspecto festivo, la Feria y Fiestas 2025 han supuesto un importante impulso para la economía local, beneficiando a comercios, hostelería y empresas de servicios, que han experimentado un 100% de ocupación, impactando no sólo en el municipio de Caniles sino también en los establecimientos de la comarca en los que la celebración de la Feria de Caniles ha tenido igualmente un gran impacto muy positivo.

El fin de fiestas se celebró en la Plaza del Ayuntamiento con la salida de las carrozas a las 19:30 h y un espectacular desfile que recorrió las calles del municipio y anunciaba ya la recta final de una gran feria de Caniles 2025. El público pudo disfrutar de una variada programación que incluyó batucada, espectáculos infantiles, equilibristas, exhibiciones de Zumba Caniles, el cuerpo de baile Mamey, la Banda Municipal de Música y una exhibición de coches clásicos.

El desfile concluyó con la entrega de premios a las carrozas ganadoras, reconociendo el esfuerzo y la originalidad de sus participantes. Se concedieron galardones en metálico para el tercer, segundo y primer puesto, en un acto que simbolizó la unión y el espíritu festivo de Caniles.

Como punto y final, a medianoche, el castillo de fuegos artificiales iluminó el cielo, poniendo el broche final a unas fiestas que han sido ejemplo de convivencia, tradición y diversión.

La alcaldesa, María del Pilar Vázquez, ha expresado su satisfacción por el desarrollo de las fiestas, agradeciendo la implicación de todos los trabajadores municipales y equipos de seguridad que han contribuido: «Esta feria ha sido un ejemplo de participación y de orgullo del pueblo; hemos disfrutando juntos, reforzado nuestras tradiciones y proyectado la mejor imagen de Caniles».

Agradecimientos

El Ayuntamiento de Caniles también ha querido reconocer la labor de Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local, trabajadores municipales, voluntarios y limpiadoras, así como los feriantes y comerciantes cuyo esfuerzo ha permitido que la Feria se desarrollara sin incidentes y con una excelente organización.

Con la mirada puesta en el futuro, el Consistorio confirma que ya trabaja en la evaluación y la valoración detallada de la Feria 2025 para impulsar y comenzar a preparar la feria de 2026, con el objetivo de seguir ofreciendo una cita que crezca en calidad, variedad y participación, manteniendo el espíritu festivo que caracteriza al pueblo de Caniles.

