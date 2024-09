Benamaurel y Zújar, en el III encuentro andaluz de moros y cristianos celebrado en Benamahoma (Cádiz)

José Utrera Miércoles, 25 de septiembre 2024, 22:02 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

El pasado fin de semana, la localidad gaditana de Benamahoma, acogió el III Encuentro Andaluz de Moros y Cristianos con un éxito rotundo de participación con más de una veintena de localidades que asistieron. Como el pueblo anfitrión, Benamahoma enseño sus fiestas pueblos de Almería, llegados desde la Comarca de Almanzora, Gergal, Velefique, Olula de Castro; de Granada, Benamaurel, Cherín, Iznalloz, Montejícar, Molvízar, Quéntar, Vélez de Benaudalla y Zújar; de la provincia de Jaén, Bélmez de la Moraleda, Campillos de Arena y Carchalejo. Ha participado asimismo Benalauría, de Málaga, así como Zahara y la propia Benamahoma en Cádiz.

Granada contó con el mayor número de poblaciones participantes siendo el epicentro de las fiestas de moros y cristianos de todo el sur peninsular. Tal y como expresa el investigador Miguel Ángel Martínez Pozo, autor del ensayo «Andalucía, tierra de moros y cristianos» (Premio Memorial Blas Infante 2020) y responsable de la conferencia inaugural de las jornadas «en la provincia granadina contamos con dos hechos históricos que son base para entender estos rituales festivos: la Toma de Granada así como la sublevación y expulsión de los moriscos» pero, como argumenta, las fiestas de moros y cristianos se extendieron por todo lo que fue el antiguo Reino de Granada pues no hubo población donde no se realizasen con mayor o menor importancia pues, en palabras literales de Martínez Pozo «el morisco tuvo que representarse a sí mismo. A un yo que no soy o a un nosotros que no debemos serlo».

Un evento cultural de primer nivel que nació en el año 2020 en el I Encuentro que se realizó en la localidad de Benamaurel donde, además, a partir del mismo surgió la creación de la Asociación de Moros y Cristianos de Andalucía. Tal y como expresa el presidente de AMYCA, Francisco Torregrosa Martínez «este III Encuentro realizado en Benamahoma ha supuesto un gran impulso, no solo para la consolidación de este asociación, sino también para la promoción, difusión, conocimiento y puesta en valor de una de las fiestas más importantes de esta tierra y que une en sí a 5 de las 8 provincias andaluzas.»

Una tradición única y diversa que ha evolucionado de múltiples maneras de acuerdo a los acontecimientos históricos, sociales y económicos de cada población y que son un rico tesoro que se ha conservado y perdura hasta nuestros días siendo un espacio en la actualidad de hermanamiento, socialización, respeto y defensa de la multi e interculturalidad.

Benamaurel, además de formar parte del desfile, hizo una pequeña escenificación del autosacramental «Cautiverio y Rescate de Ntra. Sra. La Virgen de la Cabeza» considerado como las fiestas de moros y cristianos de mayor contenido literario de cuantas se celebran en España, el cual, tras finalizar, recibió un caluroso aplauso por parte de todos los asistentes y festeros allí presentes que llenaron en su totalidad el espacio escénico utilizado para el mismo.

Junto a las representaciones, ha habido exposiciones o música en un completo programa que ha contado también con apoyo de la Diputación de Cádiz y la Consejería de Turismo y Turismo Exterior de la Junta de Andalucía.