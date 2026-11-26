El Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique aprueba el presupuesto para el 2027 en un pleno ordinario con los votos a favor del Partido Popular ... y los votos en contra del PSOE y abstención de Podemos. El presupuesto municipal asciende a un total de 2.116.272 euros, 37.718 euros más que el de este año.

El alcalde de Puebla de Don Fadrique, Jesús Fernández, señala a IDEAL que el nuevo presupuesto es equilibrado, responsable y acorde a las necesidades reales del municipio poblato.

Uno de los ejes principales de estas cuentas es el impulso a la inversión pública. En este sentido, se destinarán 409.992 euros a inversiones, lo que supone un 19,37% del presupuesto total. Entre los proyectos previstos esta la compra de un espacio para el recinto ferial, y remodelación de espacios como el gimnasio municipal. Además de dedicar 55.000 euros para el equipamiento del Centro de Día que se encuentra actualmente en construcción gracias a una subvención de la Junta de Andalucía de 750.000 euros.

Entre las actuaciones más destacadas para el próximo ejercicio se encuentra la restitución de la Calle Último de Filipinas y la zona del Cañete, uno de los espacios más conocidos del municipio. Esta intervención se llevará a cabo a través del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), con una inversión total de 205.164 euros, lo que permitirá, además, la generación de empleo y la dinamización económica local.

Fernández destaca la buena salud financiera del Ayuntamiento, reflejada en el periodo medio de pago a proveedores, que se sitúa en 5,21 días, en el tercer trimestre de 2026, muy por debajo de los plazos legales establecidos, garantizando así la confianza y solvencia de la administración municipal.

Para el de Puebla de Don Fadrique los presupuestos están orientados al desarrollo del municipio, manteniendo el equilibrio económico, la inversión productiva, la calidad de los servicios públicos y sin subida de impuestos. «El incremento en el presupuesto se debe al buen trabajo y gestión de los funcionarios y del equipo de gobierno municipal» Señala Jesús Fernández.