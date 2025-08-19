Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Participantes en una edición anterior IDEAL

Los Autos Locos vuelven a Caniles este domingo con diversión, emoción y creatividad

El evento con un ambiente festivo estará lleno de risas, adrenalina y originalidad sobre ruedas

JOSÉ UTRERA

CANILES

Martes, 19 de agosto 2025, 13:22

El Ayuntamiento de Caniles anuncia la celebración de una de las citas más esperadas y más divertidas del verano: Los Autos Locos 2025, que tendrán lugar el próximo domingo 24 de agosto en las calles de la villa.

La prueba, ya convertida en una tradición local, reunirá a numerosos participantes que competirán a bordo de vehículos de elaboración propia y decorados de forma original, recorriendo un circuito lleno de sorpresas que promete tanto emoción como momentos únicos.

El evento está diseñado para ser una jornada segura, contando con todas las medidas necesarias para garantizar el bienestar de los asistentes y participantes.

Desde el Ayuntamiento de Caniles se invita a vecinos y visitantes a participar y disfrutar de este espectáculo único: «Los Autos Locos son mucho más que una carrera: son creatividad, diversión y convivencia. Queremos que todos vivan esta experiencia con la misma ilusión con la que se prepara», señala la alcaldesa, María del Pilar Vázquez.

El recorrido, las normas de participación y los horarios definitivos se darán a conocer en los próximos días a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.

