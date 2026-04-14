La alcaldesa de Caniles plantea una cuestión de confianza

La alcaldesa de Caniles, María del Pilar Vázquez, (Compromiso por Andalucía), ha registrado una cuestión de confianza vinculada a la aprobación del presupuesto municipal, que ... será debatida en el Pleno previsto para este jueves 16 de abril.

La propuesta fue reiteradamente anunciada, por la alcaldesa durante el Pleno municipal celebrado en la noche del lunes pasado, en el que la alcaldesa defendió la necesidad de desbloquear los presupuestos que fueron rechazados por tercera vez, por los partidos de la oposición municipal PP y PSOE. Vázquez considera que son unas cuentas clave para el desarrollo del municipio y que suman 8 millones de euros.

Durante un pleno bastante bronco, la alcaldesa se dirigió a los concejales del Partido Popular y del PSOE señalando que «se niegan al presupuesto, se niegan al Centro de Salud y se niegan a la municipalización del servicio de Ayuda a Domicilio», añadiendo que «este equipo de gobierno no está aquí para ocupar sillones sino para actuar ante las necesidades del pueblo y afrontar los problemas».

La alcaldesa explica que la cuestión de confianza «no es un trámite menor», sino un mecanismo que busca «poner a prueba la voluntad política de todos los grupos municipales para anteponer los intereses de Caniles a cualquier otro».

María Pilar Vázquez durante el pleno destaco el trabajo realizado por el equipo de gobierno, incidiendo que «tenemos una partida histórica para inversiones, hemos ahorrado y hecho el trabajo con todas las administraciones para poder construir un Centro de Salud de calidad para los vecinos y vecinas de Caniles». Asimismo, subraya la apuesta por la gestión pública de servicios esenciales: «queremos que el servicio de ayuda a domicilio no esté privatizado, creemos que así progresa Caniles y es nuestro compromiso con todo el pueblo».

Por su parte tanto los portavoces de PP Roberto González como del PSOE Miguel Román, señalan la «nula capacidad negociadora» de la alcaldesa para llegar a acuerdos y no a «imposiciones como está acostumbrada». Roberto González, dice estar de acuerdo en la necesidad de construir un nuevo Centro de Salud, «pero no en el lugar que quiere el equipo de gobierno, por estimar que no es el adecuado y además resta espacio al centro escolar». El PP también exige el cambio de ubicación de la actual guardería a una zona más accesible. El PSOE por su parte además de compartir las peticiones del PP porque son mejores que las propuestas por el equipo de la alcaldesa, exige que la municipalización de la Ayuda a Domicilio, esa mixta para no perjudicar a determinadas trabajadoras.

Las continuas interrupciones y el modo de moderar el pleno llevo al portavoz del PP a calificar como autentica «dictadura la que se vive en el Ayuntamiento de Caniles».

Con el órdago propuesto por la alcaldesa de Caniles, si los concejales de PP y PSOE no otorgan su confianza a la actual alcaldesa, dispondrán de un plazo de un mes para presentar una moción de censura, en caso contrario, los presupuestos se entenderán aprobados por el Pleno al no existir alternativa. Pero también caben otras posibilidades como la de cambiar de alcaldesa.