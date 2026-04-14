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Maria del PIlar Vázquez alcaldesa de Caniles JOSÉ UTRERA

La alcaldesa de Caniles plantea una cuestión de confianza

La oposición le ha tirado para atrás por tercera vez los presupuestos municipales

JOSÉ UTRERA

CANILES

Martes, 14 de abril 2026, 17:38

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La alcaldesa de Caniles, María del Pilar Vázquez, (Compromiso por Andalucía), ha registrado una cuestión de confianza vinculada a la aprobación del presupuesto municipal, que ... será debatida en el Pleno previsto para este jueves 16 de abril.

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