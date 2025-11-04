Zújar inicia la elaboración de un nuevo Plan Básico de Ordenación Urbanística

El Ayuntamiento de Zújar anuncia la elaboración de un nuevo Plan Básico de Ordenación Urbanística (PBOM), un documento estratégico que marcará las líneas de crecimiento ... y desarrollo del municipio en los próximos años.

Lejos de ser un simple instrumento técnico, el nuevo plan se concibe como una hoja de ruta para construir un municipio más ordenado, sostenible y próspero, adaptado a la realidad actual de la población y a la legislación andaluza vigente.

El actual planeamiento urbanístico de Zújar había quedado obsoleto y no respondía a los nuevos desafíos que afronta el municipio, como la despoblación, la necesidad de vivienda asequible, la sostenibilidad ambiental o la diversificación económica. Con el nuevo PBOM, el Ayuntamiento busca ofrecer un marco claro y seguro para vecinos, promotores y administración, evitando la improvisación y garantizando la seguridad jurídica.

Entre las principales ventajas del nuevo plan, destacan una ordenación racional del suelo rústico. El PBOM delimita con claridad qué suelos son urbanizables y cuáles deben preservarse, evitando la dispersión y protegiendo el paisaje y el entorno natural, especialmente el del embalse del Negratín. Además, se contemplan medidas para compatibilizar el desarrollo de energías renovables y la conservación de zonas de valor ecológico.

Impulso al desarrollo económico local. El plan facilitará la instalación de nuevas actividades productivas y turísticas, mejorará la gestión del suelo industrial y aumentará la capacidad de atracción de inversión hacia el municipio.

Más vivienda y mejores condiciones urbanas. El nuevo planeamiento ordenará el crecimiento residencial respetando la identidad del pueblo, fomentará la rehabilitación del casco urbano y planificará nuevas áreas de expansión bien conectadas y sostenibles.

Protección ambiental y eficiencia. El documento incorpora criterios de sostenibilidad energética, movilidad peatonal y adaptación al cambio climático, al tiempo que protege el patrimonio natural y cultural local.

El proceso de elaboración del plan será abierto y participativo, permitiendo que los vecinos aporten ideas y propuestas. El Ayuntamiento promoverá la corresponsabilidad ciudadana y mejorará la comunicación pública sobre el uso del suelo y los proyectos futuros.

El equipo de gobierno, considera que «con este nuevo Plan Básico de Ordenación Municipal, Zújar avanza hacia un modelo de municipio moderno, equilibrado y respetuoso con su entorno».