Yolanda Fernández y Alberto Parra se disputan las primarias del PSOE para encabezar la candidatura a la alcaldía de Baza

El PSOE de Baza afronta el proceso de primarias para elegir a la persona que encabezará su candidatura a la Alcaldía bastetana en las próximas ... elecciones municipales con dos aspirantes: la exconcejala socialista Yolanda Fernández Moreno y el actual concejal Alberto Parra Maestra. Ambos han formalizado su intención de concurrir al proceso, que durante las próximas semanas permitirá a la militancia socialista bastetana elegir entre las dos propuestas.

La elección se produce en el marco del proceso de primarias municipales puesto en marcha por el PSOE para la selección de sus cabezas de lista. En el caso de Baza, la documentación facilitada establece un calendario que comienza con la presentación de las precandidaturas, continúa con la recogida de avales y la campaña interna y concluirá con la jornada de votación.

Yolanda Fernández Moreno afronta las primarias reivindicando su experiencia en la política municipal y su conocimiento de la realidad bastetana. En su presentación señala que acumula 16 años como concejala y que ha formado parte durante cuatro legislaturas de equipos de gobierno encabezados por Pedro Fernández y Manolo Gavilán, ambos anteriores alcaldes socialistas de Baza.

Fernández defiende que cuenta con experiencia suficiente en el ámbito municipal y plantea como uno de los elementos de su candidatura la posibilidad de que Baza tenga, tras décadas de gobiernos municipales democráticos, una alcaldesa socialista.

En su mensaje a la militancia, la precandidata también destaca su voluntad de mantener la unidad interna del partido. De hecho, asegura que, independientemente del resultado de las primarias, colaborará con Alberto Parra si este resulta elegido y espera contar igualmente con su participación si es ella quien obtiene la candidatura.

Alberto Parra Maestra, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Baza y militante socialista desde 2019, se presenta con un perfil vinculado a la gestión pública. Es graduado en Ciencias Políticas y de la Administración, especializado en Dirección y Gestión Pública, y desarrolla su actividad profesional como funcionario de la Administración local.

Su candidatura sitúa como uno de sus principales objetivos la unidad del PSOE de Baza y la construcción de un proyecto que integre las distintas sensibilidades de la militancia. Entre las prioridades que ha avanzado figuran el desarrollo económico, la creación de empleo, la atracción de inversiones y el fortalecimiento del papel de Baza como centro económico y de servicios de su comarca.

Parra también plantea prestar especial atención a los servicios públicos, la vivienda, las personas mayores y la denominada «industria de los cuidados», que considera un ámbito con capacidad tanto para mejorar la atención a las personas como para generar empleo.

El procedimiento contempla inicialmente una fase de precandidaturas y recogida de avales. Según el calendario facilitado, la presentación de precandidaturas se ha desarrollado entre el 4 y el 7 de septiembre, mientras que la recogida de avales comenzó este 9 de septiembre y se prolongará hasta el día 16.

Para convertirse en candidatura oficial es necesario obtener el porcentaje de avales establecido por la normativa. La documentación del proceso señala para las elecciones municipales un mínimo situado entre el 15% y el 20% del censo, y establece que cada militante únicamente puede avalar a una persona.

En los municipios de más de 20.000 habitantes, el PSOE contempla el procedimiento de primarias para seleccionar a la persona que encabezará la candidatura. Las bases de convocatorias anteriores del partido establecen además que, cuando un municipio gobernado por el PSOE tiene un alcalde socialista que opta a la reelección, la celebración de primarias requiere una solicitud de más de la mitad de la militancia municipal.

En Baza, con dos precandidaturas anunciadas, el proceso contempla por tanto una campaña interna entre ambas candidaturas. La documentación facilitada fija la campaña electoral del 17 al 25 de septiembre y la jornada de votación para el 26 de septiembre, entre las 10.00 y las 20.00 horas.

La persona que obtenga más del 50% de los votos será proclamada en primera vuelta. Si ninguna candidatura alcanza ese porcentaje, las dos más votadas pasarán a una segunda votación, prevista para el 3 de octubre.

El derecho de voto corresponde a los militantes y afiliados directos del PSOE y de Juventudes Socialistas que cumplan los requisitos establecidos y estén al corriente de sus cuotas. El sistema busca que sea la militancia la que determine quién encabezará la candidatura socialista bastetana.