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Yolanda Fernández y Alberto Parra se disputan las primarias del PSOE para encabezar la candidatura a la alcaldía de Baza

Los dos precandidatos afrontan ya la recogida de avales, antes de una campaña interna que culminará con la votación del 26 de septiembre

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Yolanda Fernández Moreno y Alberto Parra Maestra, candidatos
José Utrera García

José Utrera García

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El PSOE de Baza afronta el proceso de primarias para elegir a la persona que encabezará su candidatura a la Alcaldía bastetana en las próximas ... elecciones municipales con dos aspirantes: la exconcejala socialista Yolanda Fernández Moreno y el actual concejal Alberto Parra Maestra. Ambos han formalizado su intención de concurrir al proceso, que durante las próximas semanas permitirá a la militancia socialista bastetana elegir entre las dos propuestas.

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Yolanda Fernández y Alberto Parra se disputan las primarias del PSOE para encabezar la candidatura a la alcaldía de Baza

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