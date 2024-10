El yacimiento Baza-1, único para el estudio del Plioceno en Europa

El yacimiento paleontológico de la Cuesta del Francés, conocido como Baza-1, se está consolidando como un enclave de gran relevancia y potencial extraordinario para el estudio del Plioceno en Europa. A falta de pocos días para que finalice la presente campaña de excavaciones, ya se puede adelantar que los resultados van a ser espectaculares y lo más importante, van a refrendar las tesis del equipo de investigadores, quienes destacan el enorme potencial del yacimiento, al que quizás habría que llamar yacimientos, pues hay uno encima de otro.

El emplazamiento, formado en una antigua ciénaga, ha revelado hasta el momento restos de dos especies de elefantes: mammuthus meridionalis y anancus arvernensis. En los niveles inferiores se han encontrado los restos de al menos seis individuos, distribuidos entre tres mamuts borsoni y tres anancus, mientras que en los estratos medios se ha descubierto otro ejemplar y en los niveles superiores, que actualmente están siendo excavados, han aparecido restos de más individuos que confirman que este sitio contiene varios niveles especialmente ricos en fósiles.

Los responsables del proyecto general de investigación para el estudio del Plioceno de la Cuenca de Baza son Antoni Canals, Sergio Ros-Montoya y Bienvenido Martínez-Navarro. Señalan que durante la presenta campaña, que es la octava que se realiza, los trabajos se han centrado en dos zonas: una en la parte baja del yacimiento, donde se lleva años extrayendo restos con una alta concentración de fósiles, y otra en la parte superior iniciada hace aproximadamente dos años. El año pasado se hallaron en esta última una defensa y una mandíbula de un individuo muy anciano de anancus arvernensis, que superaba los 60 años, como lo indica el desgaste de su tercera muela. También se han identificado restos de otros individuos y este año se han descubierto nuevos fósiles en esta sección superior, lo que augura futuras campañas prometedoras.

Por otro lado, se espera que el corte superior se convierta en el principal foco de excavación en los próximos años, ya que no se puede continuar trabajando en los niveles inferiores sin hacerlo primero los superiores. Este condicionante subraya la riqueza de los restos arqueológicos, que presentas varios niveles fósiles con características únicas. El corte superior es ligeramente más reciente que el inferior, aunque aún no se ha determinado su edad exacta; sin embargo, por la disposición estratigráfica, lo que se encuentra arriba es más joven que lo que está abajo, como es natural. Aunque no va a variar mucho de los 4,5 millones de años, que es la antigüedad del yacimiento Baza-1.