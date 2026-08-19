Vox designa a la suboficial del Ejército de Tierra Ana María Martínez como coordinadora en Baza

El Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox ha designado a la suboficial del Ejército de Tierra Ana María Martínez Ruiz como nueva coordinadora del partido ... en el municipio granadino de Baza. Es Personal Estatutario Fijo y en la actualidad desempeña responsabilidades de Coordinación en una Unidad de Gestión Clínica de Radiodiagnóstico en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). A su vez, ha desarrollado su actividad profesional en la Fuerzas Armadas, entre otros destinos en la Subdelegación de Defensa de Granada, y con el Ejército del Aire y del Espacio.

Según han detallado desde Vox, posee el Grado Superior de Administración y Finanzas, el Grado Superior en Imágen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, así como en Documentación y Administración Sanitaria.

La nueva coordinadora local de VOX afronta el nombramiento «con ilusión y ganas de trabajar por los bastetanos en esta nueva etapa en la que el equipo que se está conformando va a reunirse con los afiliados y simpatizantes para dar voz a la realidad de las necesidades de los vecinos de Baza y su comarca».

Ana María Martínez Ruiz ha insistido en que «las personas que van a formar parte de Vox en Baza son la imagen de lo que necesita el municipio y responderán a las inquietudes y demandas que les trasladen los bastetanos». «Tenemos mucho que aportar a Baza, vamos a trabajar por mejorar la vida de los vecinos y ofreceremos soluciones a los problemas que se presenten», ha asegurado la nueva coordinadora local.