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Vox designa a la suboficial del Ejército de Tierra Ana María Martínez como coordinadora en Baza

Es Personal Estatutario Fijo y en la actualidad desempeña responsabilidades de Coordinación en una Unidad de Gestión Clínica de Radiodiagnóstico en el Servicio Andaluz de Salud

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Ana María Martínez Ruiz ha insistido en que «las personas que van a formar parte de Vox en Baza son la imagen de lo que necesita el municipio»

Europa Press

El Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox ha designado a la suboficial del Ejército de Tierra Ana María Martínez Ruiz como nueva coordinadora del partido ... en el municipio granadino de Baza. Es Personal Estatutario Fijo y en la actualidad desempeña responsabilidades de Coordinación en una Unidad de Gestión Clínica de Radiodiagnóstico en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). A su vez, ha desarrollado su actividad profesional en la Fuerzas Armadas, entre otros destinos en la Subdelegación de Defensa de Granada, y con el Ejército del Aire y del Espacio.

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Vox designa a la suboficial del Ejército de Tierra Ana María Martínez como coordinadora en Baza

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Vox designa a la suboficial del Ejército de Tierra Ana María Martínez como coordinadora en Baza