Un verano repleto de actividades y visitantes en Benamaurel

El Ayuntamiento de Benamaurel, junto con las asociaciones locales y sus anejos han preparado una extensa programación estival que no da respiro a los vecinos y visitantes del municipio.

Casi en el ecuador de los meses de verano, las actividades realizadas han superado las expectativas. En el plano deportivo, las pruebas deportivas nocturnas Bike & Night y Run & Night se están convirtiendo en una referencia no sólo en las comarcas de Baza y Huéscar, sino también a nivel provincial, atrayendo a deportistas y aventureros que buscan algo más que una prueba deportiva, encontrando en la noche y los paisajes nocturnos de Benamaurel un plus que no se encuentra en las pruebas deportivas convencionales. Por supuesto, las clásicas competiciones deportivas locales de vóley, fútbol sala, tenis, etc., no faltan en la programación de verano.

La noche de la Asociación Esperanza ha atraído a unas 400 personas que abarrotaron la Plaza Mayor de Benamaurel con la organización de un concierto de la cuadrilla de ánimas de Benamaurel recién constituida, seguido de una serie de monólogos de humor por parte de los usuarios de la asociación; mención especial al concierto de batería de Domingo, otro de los usuarios de la Asociación, que deleitó a todos los presentes. Para finalizar la noche, la escuela de baile Mamei de Baza realizó varias coreografías de baile latino que implicaron a todo el público a bailar en una fantástica noche de espectáculo.

La noche de Federico García Lorca, la velada flamenca y la noche de la luna llena con espectáculo de fuegos final han deleitado también a todos los públicos. Destacar también el espectáculo literario-musical organizado por Miguel Ángel Martínez Pozo en la presentación de su libro «Los orígenes ocultos de la Semana Santa».

Quedan por delante varios platos fuertes de la programación de verano, como el concierto de la Federband, la banda surgida de la unión de cinco municipios (Benamaurel, Cortes de Baza, Cúllar, Freila y Zújar), que actuará en la Plaza Mayor de Benamaurel el próximo 3 de agosto dentro de la gira por los municipios que la componen. Sin duda un proyecto de impacto comarcal que disfrutarán todos los vecinos y amantes de la música.

El taller de teatro de Benamaurel estrena este domingo 28 de julio la obra «Un banco en el parque», bajo la dirección de Carlos Martí. El 4 de agosto tendrá lugar el festival «Benamaurel Arco Iris», todo un canto a la diversidad y la igualdad con un gran concierto en el parque de la Cañada.

Otro de los platos fuertes del verano en Benamaurel en estos últimos años es la Escape Room in the Cave, que este año promete batir récord de velocidad en la reserva de entradas, que suelen agotarse a las pocas horas de publicarse las reservas.

Por supuesto, no habría verano benamaurelense sin las verbenas de sus barrios y anejos. Cuevas de Luna, Puente Arriba, Huerta Real, Virgen de la Cabeza y Cañada organizan sus tradicionales fiestas y verbenas que atraen tanto a vecinos y visitantes como a emigrantes que retornan a Benamaurel a disfrutar de las fiestas de su barrio.

