Varios cientos de personas se concentran en Baza en solidaridad con el pueblo palestino Entre los asistentes estuvo el alcalde de Baza, Pedro Justo Ramos (PP)

JOSÉ UTRERA BAZA Sábado, 27 de septiembre 2025, 10:05

Varios cientos de personas se concentraron ayer jueves en la Plaza Mayor de Baza para mostrar su apoyo al pueblo palestino y exigir el fin inmediato de los ataques sobre la Franja de Gaza. La convocatoria, que tuvo lugar a las 19:30 horas, estuvo respaldada por distintas organizaciones sindicales y políticas, con las intervenciones de representantes de CCOO, UGT, Compromiso por Baza–Izquierda Unida y el Partido Socialista. Entre el público se encontraban también el alcalde bastetano Pedro J. Ramos (PP) y algunos miembros de su equipo de gobierno.

El acto se desarrolló en un ambiente de solemnidad y denuncia, con mensajes claros contra lo que calificaron como «un genocidio» y con una llamada a la comunidad internacional a dejar de mirar hacia otro lado.

Desde Comisiones Obreras, se subrayó que «no caben las medias tintas ni los discursos diplomáticos: o se está con los derechos humanos o se está con la barbarie». El sindicato insistió en que permanecer en silencio equivale a ser cómplice y reclamó el fin de los bombardeos, el levantamiento del bloqueo y el reconocimiento de Palestina como Estado.

Por su parte, UGT centró su intervención en la dimensión humanitaria de la crisis: «Miles de personas han muerto, muchas de ellas mujeres y niños, mientras la comunidad internacional permanece paralizada». En su discurso, reclamaron la apertura inmediata de corredores humanitarios y la aplicación del derecho internacional.

Desde Compromiso por Baza se denunció la ocupación israelí y se calificó lo que ocurre en Gaza como la continuación de un sistema de opresión colonial. Su portavoz Lidia Sánchez, exigió sanciones internacionales contra Israel, la ruptura de relaciones comerciales y militares y expresó la solidaridad con la clase trabajadora palestina, víctima directa de la violencia.

Finalmente, el representante del Partido Socialista agradeció la amplia participación ciudadana y defendió que la convocatoria «no tiene signos políticos, sino un compromiso común frente a una tragedia que no admite excusas». Recordó que «cuando hablamos de miles de víctimas, entre ellas miles de niños, sentimos vergüenza de que las instituciones no actúen» e hizo un llamamiento a la unidad de todas las fuerzas políticas para trasladar esta exigencia a las instituciones nacionales y europeas.

El acto concluyó con un minuto de silencio en memoria de las víctimas palestinas y con el compromiso de los presentes de seguir alzando la voz desde Baza contra lo que calificaron como una «masacre inadmisible».