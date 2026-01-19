Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Manifestación en Castril para exigir la reapertura de la casa Cuartel de la Guardia Civil IDEAL

Varias decenas de castrileños se manifiestan para pedir que vuelva la Guardia Civil

El cuartel se cerró en el 2014 bajo gobierno de Mariano Rajoy y alcalde del PP

JOSÉ UTRERA

CASTRIL

Lunes, 19 de enero 2026, 09:27

Comenta

Los vecinos de Castril piden la reapertura del Cuartel de la Guardia Civil cerrado desde el año 2014. Varias decenas de vecinos, convocados por la ... Asociación de Turismo y Comercio de Castril, asistieron a una manifestación para exigir la reapertura del cuartel. Al acto asistieron, además del alcalde, Miguel Pérez, varios concejales del equipo de gobierno, el parlamentario andaluz Mariano García (PP) y los concejales castrileños del PSOE Rafael Romero y Silvia Alcázar (PSOE), que apoyaron la iniciativa liderada por la presidente a la Asociacion de Turismo, Pilar Fernández.

