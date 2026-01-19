Varias decenas de castrileños se manifiestan para pedir que vuelva la Guardia Civil

Los vecinos de Castril piden la reapertura del Cuartel de la Guardia Civil cerrado desde el año 2014. Varias decenas de vecinos, convocados por la ... Asociación de Turismo y Comercio de Castril, asistieron a una manifestación para exigir la reapertura del cuartel. Al acto asistieron, además del alcalde, Miguel Pérez, varios concejales del equipo de gobierno, el parlamentario andaluz Mariano García (PP) y los concejales castrileños del PSOE Rafael Romero y Silvia Alcázar (PSOE), que apoyaron la iniciativa liderada por la presidente a la Asociacion de Turismo, Pilar Fernández.

Recientemente el Ayuntamiento se ha visto obligado a entregar las llaves del edificio de la Casa Cuartel a su propietario, el obispado de la Diocesis, que ha reclamado el mismo ya que desde hace más de una década que no se utiliza para el fin que fue cedido.

El pasado verano el alcalde, Miguel Pérez, organizó una reunión en Granada con el actual subdelegado del Gobierno para tratar el asunto, pero no la trasladó a la asociación y no ha acudido nadie a la cita. Este pasado viernes el alcalde castrileño sí que mantuvo una reunión en la subdelegación, de la que nada se sabe hasta el momento.

El PSOE de Castril que apoya la reapertura, recuerda que durante años el Ayuntamiento con su alcalde a la cabeza no ha hecho absolutamente nada para tratar la vuelta de la Guardia Civil a un cuartel cerrado en el año 2014 con Mariano Rajoy en el Gobierno de España, Jorge Fernández Díaz como Ministro de Interior y alcalde, Javier Dengra, también del Partido Popular.

Desde la Asociación de Turismo y Comercio de Castril, también se está realizando una recogida de firmas para pedir la vuelta de la Benemérita al pueblo.

Los concejales socialistas se ofrecen a intermediar con la subdelegación del Gobierno de España para agenciar una reunión con los representantes vecinales para que expongan su demanda y se busque una solución.

La Asociacion de Turismo y Comercio, señala que en el cuartel sí «tenía algunos desperfectos, con grietas en tabiques, humedades, alicatados y suelos con desperfectos, pero nunca para declararlo en ruina, fue una exageración por parte de los guardias en busca de un traslado preferente a otra plaza de más interés para ellos». «La jugada, sin embargo, les salió mal porque no se dio de baja el puesto de Castril, sino que trasladaron a los guardias civiles a Huéscar y ante esta situación quisieron volver, pero ya era tarde».

En el año 2014 el PSOE de Castril ya denunció en pleno la decisión de la Subdelegación del Gobierno de cerrar el cuartel de la Guardia Civil. El propio alcalde, Javier Dengra Ródenas (PP), confirmó en el pleno del Ayuntamiento las intenciones de la Subdelegación del Gobierno en Granada de cerrar el cuartel.