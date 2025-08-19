Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consultorio medico del barrio de las Cuevas en Baza IDEAL

UGT denuncia la situación crítica en el consultorio del barrio de las cuevas de Baza, sin atención médica

El consultorio del barrio de Santiago, está en la misma situación hasta el 1 de septiembre

JOSÉ UTRERA

BAZA

Martes, 19 de agosto 2025, 11:15

UGT Granada denuncia públicamente la insostenible situación que atraviesa el consultorio médico del Ángel, ubicado en el Barrio de las Cuevas de Baza. Desde principios del mes de agosto, el centro ha quedado sin servicio médico debido a las vacaciones de la facultativa titular, sin que se haya procedido a su sustitución.

Esta falta de cobertura está afectando gravemente a los residentes del barrio, una población mayoritariamente de avanzada edad y con recursos económicos limitados, para quienes desplazarse al centro de salud de Baza supone una dificultad considerable. Además, cuando logran llegar, no tienen asignado un médico, lo que agrava aún más su situación.

En la misma situación se encuentra el consultorio del barrio de Santiago que no tiene citas médicas hasta el próximo 1 de septiembre, después de haber esta casi todo lo que va del mes de agosto sin apenas días de atención del médico. La titular lleva meses de baja y periódicamente envían un sustituto, pero no todos los días. La agenda estos días está cerrada hasta los primeros días de septiembre.

Ante esta desatención, los vecinos han intentado formalizar reclamaciones para denunciar la situación, pero han encontrado todo tipo de impedimentos, siendo redirigidos de un lugar a otro sin éxito. Ante la falta de respuesta, han decidido entregar sus quejas a UGT para que realicen una denuncia pública y visibilicen la problemática.

El sindicato considera que esta situación es una muestra más del abandono que sufre la población más vulnerable por parte de la Gerencia del Área Sanitaria Granada Nordeste.

Durante años, en periodo vacacional los médicos de ambos ambulatorios se turnaban y atendían a los dos ambulatorios, unas horas en uno y otras en otro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El truco de un endocrino para beber cerveza sin engordar
  2. 2 Así vivieron los granadinos el reventón térmico en la Costa: los vídeos más impactantes
  3. 3 Avisos por nuevas tormentas en Andalucía esta tarde: a qué hora comienzan y zonas afectadas
  4. 4 Las paradisíacas cuevas de Granada que parecen sacadas de Santorini: «Es un lugar de ensueño»
  5. 5

    Así fue el reventón térmico en Granada: la hora clave, en cifras
  6. 6

    Rescatan a siete personas a la deriva en la Costa de Granada tras el reventón térmico
  7. 7

    La piscina de Granada que «es mejor que un hotel de esos con cinco estrellas»
  8. 8

    «Gritaban desesperadas y las cogimos a pulso porque nos llevaba el viento»
  9. 9 El fuego de Aliseda ha sido provocado por motivos cinegéticos: «Hay que ser absolutamente desalmado»
  10. 10

    «Estuvimos 20 años dando misas en garajes y ahora la iglesia que hicimos con nuestras manos está destrozada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal UGT denuncia la situación crítica en el consultorio del barrio de las cuevas de Baza, sin atención médica

UGT denuncia la situación crítica en el consultorio del barrio de las cuevas de Baza, sin atención médica