UGT denuncia la situación crítica en el consultorio del barrio de las cuevas de Baza, sin atención médica El consultorio del barrio de Santiago, está en la misma situación hasta el 1 de septiembre

JOSÉ UTRERA BAZA Martes, 19 de agosto 2025, 11:15 Comenta Compartir

UGT Granada denuncia públicamente la insostenible situación que atraviesa el consultorio médico del Ángel, ubicado en el Barrio de las Cuevas de Baza. Desde principios del mes de agosto, el centro ha quedado sin servicio médico debido a las vacaciones de la facultativa titular, sin que se haya procedido a su sustitución.

Esta falta de cobertura está afectando gravemente a los residentes del barrio, una población mayoritariamente de avanzada edad y con recursos económicos limitados, para quienes desplazarse al centro de salud de Baza supone una dificultad considerable. Además, cuando logran llegar, no tienen asignado un médico, lo que agrava aún más su situación.

En la misma situación se encuentra el consultorio del barrio de Santiago que no tiene citas médicas hasta el próximo 1 de septiembre, después de haber esta casi todo lo que va del mes de agosto sin apenas días de atención del médico. La titular lleva meses de baja y periódicamente envían un sustituto, pero no todos los días. La agenda estos días está cerrada hasta los primeros días de septiembre.

Ante esta desatención, los vecinos han intentado formalizar reclamaciones para denunciar la situación, pero han encontrado todo tipo de impedimentos, siendo redirigidos de un lugar a otro sin éxito. Ante la falta de respuesta, han decidido entregar sus quejas a UGT para que realicen una denuncia pública y visibilicen la problemática.

El sindicato considera que esta situación es una muestra más del abandono que sufre la población más vulnerable por parte de la Gerencia del Área Sanitaria Granada Nordeste.

Durante años, en periodo vacacional los médicos de ambos ambulatorios se turnaban y atendían a los dos ambulatorios, unas horas en uno y otras en otro.