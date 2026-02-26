Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ambulancia del SUAP en la puerta de Urgencias de Antención Primaria de Baza JOSÉ UTRERA

UGT denuncia la «merma de recursos de Atención Primaria» en la comarca de Baza

Exige un equipo terrestre del 061 que esté disponible para el transporte interhospitalario que garantice que se cumplan los criterios y tiempos estipulados en el plan de Urgencias en este AGS Nordeste de Granada

JOSÉ UTRERA

BAZA

Jueves, 26 de febrero 2026, 08:34

Comenta

La falta de un equipo terrestre del 061 en la comarca de Baza está «ocasionando que los equipos de urgencias de Atención Primaria de Baza ... tengan que realizar los traslados de pacientes críticos desde el Hospital de a su hospital de referencia, dejando a unos 30.000 habitantes de la comarca de Baza sin equipo de SUAP por la mañana y con un equipo menos por las tardes, para la atención de las urgencias, lo que unido a la gran dispersión que existe en esta zona, ocasiona una desprotección muy preocupante, ya que pone en riesgo garantizar una atención a los pacientes», aseguran desde UGT.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de 3.3 sacude Granada capital y su Cinturón Metropolitano: «Se ha movido todo»
  2. 2 El día que regresan las lluvias y las tormentas a Granada y cuánto durará la borrasca
  3. 3 Las 28 localidades en las que se ha sentido el terremoto de magnitud 3.3 registrado en Granada
  4. 4

    Muere a los 93 años Antonio Tejero, el brazo armado del 23-F
  5. 5 Celestino, el influencer de Granada que ha conquistado las redes en solo un mes
  6. 6

    Tres bloques de Granada con todos sus pisos enganchados a la luz y un detenido por cultivar marihuana
  7. 7 Buscan a un joven de 18 años desaparecido en Granada
  8. 8 El Supremo decidirá si el viejo Clínico es de la Universidad de Granada o de la Junta
  9. 9 Oposiciones de Educación en Andalucía en junio: publicadas 5.047 plazas de 66 especialidades
  10. 10

    Cambian las losetas de San Antón por tercera vez desde su apertura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal UGT denuncia la «merma de recursos de Atención Primaria» en la comarca de Baza

UGT denuncia la «merma de recursos de Atención Primaria» en la comarca de Baza