UGT denuncia la «merma de recursos de Atención Primaria» en la comarca de Baza

La falta de un equipo terrestre del 061 en la comarca de Baza está «ocasionando que los equipos de urgencias de Atención Primaria de Baza ... tengan que realizar los traslados de pacientes críticos desde el Hospital de a su hospital de referencia, dejando a unos 30.000 habitantes de la comarca de Baza sin equipo de SUAP por la mañana y con un equipo menos por las tardes, para la atención de las urgencias, lo que unido a la gran dispersión que existe en esta zona, ocasiona una desprotección muy preocupante, ya que pone en riesgo garantizar una atención a los pacientes», aseguran desde UGT.

Esta situación se repite «con asiduidad», ya que «el transporte terrestre del 061 que debería realizar dichos transportes, lleva sin realizarlos en esta zona más de dos meses y el helicóptero que tiene la base en Hospital de Baza, no está disponible en numerosas ocasiones».

UGT se hace eco de la situación de «estrés que favorece la fatiga física y psicológica, y su repercusión en la toma de decisiones clínicas y de seguridad del paciente, que están sufriendo los miembros de los equipos de urgencias de Atención Primaria, debido a la realización de estos traslados».

El sindicato señala que los trabajadores del equipo de sanitario de Atención Primaria no usan su ambulancia habitual de trabajo, la cual revisan diariamente y conocen a la perfección, en cuanto a su dotación y distribución, para «garantizar una asistencia con garantías». Se les hace realizar el traslado de paciente críticos «en una ambulancia que se ha contratado para dicho transporte situada en las puertas del hospital, de la cual no se conoce el responsable de su revisión y mantenimiento, ni si éstos se hacen». Los propios trabajadores «ya han descrito varias deficiencias como que el monitor que se utiliza no tiene cable para funcionar a red, sólo con baterías. No hay repuesto de tubuladuras del respirador, habiéndose realizado ya varios traslados de pacientes intubados sin cambio de tubuladuras con un importante riesgo para los pacientes de infecciones respiratorias. No se conoce qué personal ha seleccionado la medicación necesaria que ha de llevar dicha ambulancia, ni quién revisa la medicación».

En los traslados de pacientes críticos «se usan bombas de perfusión que se usan en UCI y que el personal de enfermería no conoce, ni usan habitualmente». «Todas estas circunstancias junto a estar realizando un trabajo que habitualmente no realiza el personal del SUAP, justifican sobradamente esta situación de estrés y el consiguiente riesgo para la seguridad de paciente».

UGT vuelve a exigir un equipo terrestre del 061 que esté disponible para el transporte interhospitalario que «garantice que se cumplan los criterios y tiempos estipulados en el plan de Urgencias del Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada. No entendemos que zonas como Motril, a menos distancia de Granada, cuenten con equipo terrestre del 061, cuando existen zonas del AGS. Nordeste de Granada que muy alejadas de la capital».