Representantes sindicales de la empras ATENDE Baza IDEAL

UGT arrasa en las elecciones sindicales en la empresa ATENDE de Baza

La central sindical logró la totalidad de los 13 representantes sindicales de la empresa que atiende la Ley de Dependencia

JOSÉ UTRERA

BAZA

Jueves, 9 de octubre 2025, 15:55

La Sección Sindical de Dependencia de UGT Baza logra un rotundo respaldo en las elecciones sindicales celebradas ayer en la empresa ATENDE, que gestiona la Ley de la Dependencia en el municipio bastetano.

UGT consiguió 197 votos, frente a 7 votos en blanco, logrando así la totalidad de los 13 delegados sindicales que se elegían. Este resultado supone un 93 % de apoyo a la candidatura encabezada por Lucía Hernández, consolidando la representación del sindicato en el sector.

Desde UGT han destacado que este resultado «respalda de forma prácticamente unánime el trabajo que se viene realizando por nuestras representantes en la dependencia de Baza», y subrayan que con este apoyo «se reafirma nuestra condición de interlocutores legítimos y democráticamente elegidos por los trabajadores».

El sindicato también ha querido agradecer la confianza de las trabajadoras y trabajadores, comprometiéndose a continuar defendiendo sus derechos laborales y a seguir trabajando «por el bienestar de los usuarios y la mejora del servicio».

Actualmente, más de 250 personas prestan sus servicios en el ámbito de la dependencia en Baza, atendiendo a unos 850 usuarios. Además de la importante y esencial labor social, la prestación del servicio generan un importante y vital sustento económico para muchas familias.

