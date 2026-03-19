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Juan Francisco Valero en la perrera cuando era concejal responsable de la misma JOSÉ UTRERA

El TSJA admite a trámite el recurso de un concejal del PSOE sobre la adjudicación de la perrera municipal

El edil fue condenado a una multa por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, por denunciar el asunto

JOSÉ UTRERA

BAZA

Jueves, 19 de marzo 2026, 10:48

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La polémica por la gestión del servicio de recogida de animales abandonados en el municipio de Baza ha dado un nuevo paso en los tribunales. ... El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha admitido a trámite un recurso interpuesto por el concejal socialista del Ayuntamiento de Baza, Juan Francisco Valero Padilla, tras la inadmisión previa de su reclamación por parte del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA).

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