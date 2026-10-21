Las tormentas causan graves desperfectos en los caminos rurales de Caniles y complican la campaña agrícola

Un grupo de agricultores y vecinos de la zona del Arroyo de Cúrcal y El Francés, en el municipio de Caniles, atraviesan una situación complicada ... debido al deterioro de los caminos rurales tras el paso de varios episodios de fuertes lluvias. Entre los meses de septiembre y octubre, dos temporales consecutivos han afectado significativamente a la zona. El primero de ellos, registrado el 17 de septiembre, dejó precipitaciones cercanas a los 50 litros por metro cuadrado acompañadas de granizo, afectando de manera notable a los cultivos de aceituna y almendra. Posteriormente, el 2 de octubre, un nuevo episodio de intensas lluvias sumó casi 100 litros por hora.

Además de los daños sufridos en las propias parcelas agrícolas, el paso del agua ha ocasionado el deterioro de diversos caminos públicos de acceso. A pesar de los escritos y requerimientos remitidos por los afectados a través de la Sede Electrónica municipal solicitando la intervención del Consistorio, los propietarios señalan que por el momento no se han acometido las reparaciones requeridas.

Ante esta situación, los propios vecinos han intentado realizar arreglos provisionales con sus propios medios. Sin embargo, para acondicionar gran parte de los tramos más afectados se hace imprescindible el uso de maquinaria pesada.

Esta complicación en las vías de comunicación repercute directamente en las tareas agrícolas de la zona. En una de las explotaciones hortofrutícolas, que cuenta con una plantilla superior a las 30 personas en temporada, el estado del firme ha dificultado en diversas ocasiones el acceso regular de los trabajadores, así como la llegada de camiones para el traslado de la producción, requiriendo en algunos momentos la ayuda de tractores para liberar vehículos atascados.

Por su parte, la alcaldesa de Caniles, María Pilar Vázquez, ha manifestado que, según la información de la que dispone la corporación, no se tiene constancia de vías que permanezcan inaccesibles y que las vías principales del término municipal se encuentran transitables.

Sin embargo, las valoraciones de la administración local difieren de las demandas expuestas por un colectivo de 11 agricultores. Tras el temporal de principios de octubre, este grupo presentó una solicitud formal solicitando la reparación prioritaria de al menos cuatro caminos públicos con daños considerables.

A mes y medio del inicio formal de la campaña de la aceituna, los agricultores expresan su preocupación por las dificultades que puedan surgir a la hora de recoger el fruto restante si no se garantiza previamente el tránsito adecuado por la red de caminos.