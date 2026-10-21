 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
2 meses gratis

Baza

  1. Portada
  2. Baza

Las tormentas causan graves desperfectos en los caminos rurales de Caniles y complican la campaña agrícola

Agricultores de una parte del municipio solicitan al Ayuntamiento el arreglo urgente de los daños provocados por las intensas lluvias de las últimas semanas

Regala esta noticia
Añádenos en Google
El camino más afectado en Caniles
José Utrera García

José Utrera García

Baza

Un grupo de agricultores y vecinos de la zona del Arroyo de Cúrcal y El Francés, en el municipio de Caniles, atraviesan una situación complicada ... debido al deterioro de los caminos rurales tras el paso de varios episodios de fuertes lluvias. Entre los meses de septiembre y octubre, dos temporales consecutivos han afectado significativamente a la zona. El primero de ellos, registrado el 17 de septiembre, dejó precipitaciones cercanas a los 50 litros por metro cuadrado acompañadas de granizo, afectando de manera notable a los cultivos de aceituna y almendra. Posteriormente, el 2 de octubre, un nuevo episodio de intensas lluvias sumó casi 100 litros por hora.

Esta funcionalidad es exclusiva para usuarios registrados.

Inicia sesión Crea tu cuenta

Reporta un error

[]

Las tormentas causan graves desperfectos en los caminos rurales de Caniles y complican la campaña agrícola

[]

Las tormentas causan graves desperfectos en los caminos rurales de Caniles y complican la campaña agrícola