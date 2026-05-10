El talento joven de Baza brilla en los Premios Baza Joven 2026

La XXIII edición de los Premios Baza Joven volvió a convertir el salón Ideal en el escaparate del talento, el esfuerzo y la implicación social ... de la juventud bastetana. La gala reconoció a jóvenes y colectivos que destacan por su aportación cultural, deportiva, empresarial y solidaria, consolidando unos galardones que ponen en valor el papel activo de las nuevas generaciones en la vida de la ciudad.

En la modalidad de Arte y Creación, el jurado concedió el premio ex aequo a Andrea Viedma Ibarra y Alicia García Punzano. Viedma fue reconocida por su dedicación y proyección en el mundo del flamenco, mientras que Alicia García recibió el galardón por su trayectoria musical y por representar el potencial artístico de la juventud bastetana sobre los escenarios. Precisamente, la velada concluyó con una actuación musical de la propia Alicia García.

El deporte también tuvo un protagonismo destacado con el reconocimiento al CD Rítmica Baza Dentia, premiado por su trabajo en el deporte base y por llevar el nombre de Baza a distintas competiciones gracias al esfuerzo, la disciplina y el espíritu de superación de sus integrantes y de la directiva del club.

En la categoría de Emprendimiento, el premio recayó en Sonia Fernández Burgos, impulsora de «Tocados y Flamenca, un proyecto creativo que apuesta por la innovación y el comercio local desde Baza.

La labor solidaria y el compromiso con las tradiciones tuvieron también su espacio en la gala. El premio de Voluntariado fue para los grupos jóvenes de las cofradías de Santiago, Nazareno, Esperanza, Soledad, Santa Cruz y Cristo de los Méndez, distinguidos por su implicación durante todo el año en la vida social y cultural de la ciudad.

Además, el jurado concedió una Mención Especial a Carlos Valle Plaza por su labor educativa y su implicación con la juventud. El reconocimiento fue recogido por su esposa, Laura Rivas, debido a la ausencia de Carlos Valle que como es habitual en estas fechas se encuentra de viaje de estudios con sus alumnos.

Los Premios Baza Joven alcanzan ya más de dos décadas reconociendo a jóvenes, colectivos y entidades que contribuyen con su trabajo y dedicación al crecimiento cultural, deportivo y social de Baza, reforzando el protagonismo de una juventud cada vez más activa y comprometida con su entorno.

Entre los representantes institucionales que asistieron a la gala estaba el alcalde Pedro Ramos y varios concejales de todos los grupos políticos municipales además del diputado provincial Roberto González. El acto fue presentó por el Jefe de Informativos de Onda Cero Baza, Javier Fernández.