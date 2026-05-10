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El talento joven de Baza brilla en los Premios Baza Joven 2026

La música, el deporte, el emprendimiento y el voluntariado centran una gala que reconoce el compromiso y la creatividad de la juventud bastetana

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Todos los premiados 2026
Todos los premiados 2026. (IDEAL)

JOSÉ UTRERA

BAZA

La XXIII edición de los Premios Baza Joven volvió a convertir el salón Ideal en el escaparate del talento, el esfuerzo y la implicación social ... de la juventud bastetana. La gala reconoció a jóvenes y colectivos que destacan por su aportación cultural, deportiva, empresarial y solidaria, consolidando unos galardones que ponen en valor el papel activo de las nuevas generaciones en la vida de la ciudad.

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