El subdelegado del Gobierno resalta la labor de la Policía Nacional en Baza durante el Día de su patrona En la Comisaria de Policía de Baza prestan servicio 57 agentes que hacen que la ciudad sea segura

JOSÉ UTRERA BAZA Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:45 Comenta Compartir

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla Martos, ha presidido hoy en el Teatro Dengra de Baza el acto conmemorativo del Día de la Policía, donde ha puesto en valor el trabajo que desarrolla la Policía Nacional en la comarca de Baza, «una labor que garantiza la seguridad ciudadana, la protección de los derechos y libertades y que convierte a esta ciudad en un lugar seguro y tranquilo».

Montilla ha resaltado que los 57 hombres y mujeres que forman parte de la Comisaría de Baza, 52 agentes y 5 pertenecientes a los cuerpos generales, «desempeñan un servicio esencial no solo en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico o la ciberdelincuencia, sino también en la protección de víctimas de violencia de género, la seguridad en eventos multitudinarios como el Cascamorras o la gestión diaria de documentación como DNI y pasaportes».

El subdelegado ha recalcado que «Baza es hoy una ciudad segura y tranquila, con unos bajos índices delictivos como consecuencia del trabajo y la profesionalidad de todos ustedes. Esto es un motivo de orgullo, pero también un acicate para seguir trabajando con el mismo empeño».

«El Gobierno de España seguirá reforzando una policía del siglo XXI, eficaz frente a los grandes retos, pero también cercana a vecinos y comerciantes, que aporta tranquilidad en la vida cotidiana», ha señalado.

Montilla ha destacado igualmente la coordinación permanente con la Guardia Civil y la Policía Local, que «ha pasado de ser un objetivo a convertirse en una forma habitual de trabajo, con reuniones sistemáticas y rigurosas que permiten sumar fuerzas y compartir metas».

Montilla ha subrayado que los resultados policiales en Baza «no son solo cifras, sino el reflejo del esfuerzo, la dedicación y la vocación de servicio de los agentes». En este sentido, ha recordado que en el último año se han realizado 180 detenciones y 2.200 atestados, destacando operaciones como la Operación Basti, con trece detenidos por tráfico de drogas y la incautación de cocaína, armas, dinero en efectivo y vehículos de alta gama.

El subdelegado también ha mencionado la desarticulación de ocho plantaciones de marihuana, la resolución con éxito de la búsqueda de una persona mayor desaparecida y la recuperación de un décimo premiado de la ONCE que había sido sustraído.

Reconocimientos

Durante el acto se ha rendido homenaje a los funcionarios que han pasado a la segunda actividad o a la jubilación, a entidades colaboradoras, distinguidas con metopas y, de manera especial, a los policías que fallecieron o resultaron heridos en acto de servicio. «A ellos y a sus familias debemos nuestro recuerdo permanente, porque su labor nunca caerá en el olvido», ha afirmado Montilla.