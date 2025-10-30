Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Traslado habitual desde una ambulancia al helecóptero del 061 con base en Baza JOSÉ UTRERA

Sindicatos denuncian el «trasvase» de pacientes críticos en carretera por la falta de personal en Baza y Guadix

Los procedentes del hospital bastetano se transbordan en el área de servicio de los Abades y los del accitano, en la A-92, en la Venta del Molinillo

JOSÉ UTRERA

BAZA

Jueves, 30 de octubre 2025, 09:35

Comenta

UGT Servicios Públicos Andalucía y también CC OO denuncian la grave situación que se vive en el transporte de pacientes en estado crítico desde el ... nordeste de la provincia de Granada hasta los hospitales de la capital. Según el sindicato, la falta de personal y de recursos en los hospitales de Baza y Guadix ha provocado que el traslado de estos enfermos se realice en condiciones «lamentables y peligrosas», llegando incluso a efectuarse el «trasvase» de pacientes entre ambulancias en plena carretera o en áreas de servicio, de manera que un paciente procedente del Hospital de Baza, es transbordado de ambulancia en el Área de Servicio de los Abades, en Guadix, y si el paciente procede del Hospital accitano, el intercambio del enfermo se realiza en un desvío de la autovía A-92 en la zona de la Venta del Molinillo, cerca del Puerto de la Mora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El empresario Tomás Olivo, dueño del Nevada Shopping, compra el Serrallo Plaza
  2. 2 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  3. 3 Registrados tres terremotos en un solo día en la provincia de Granada
  4. 4

    Empieza el derribo del edificio comercial frente a Trauma, donde se construirán 56 viviendas
  5. 5 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  6. 6 Las horas críticas en las que se esperan fuertes tormentas en Granada este miércoles
  7. 7 Un terremoto de magnitud 4,2 y epicentro en el Mar de Alborán se deja sentir en Granada y Almería
  8. 8 Los 43 municipios de Andalucía que han recibido un SMS de aviso rojo por el temporal
  9. 9 Estos son los 19 nuevos bomberos que amplían el cuerpo de Granada
  10. 10 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sindicatos denuncian el «trasvase» de pacientes críticos en carretera por la falta de personal en Baza y Guadix

Sindicatos denuncian el «trasvase» de pacientes críticos en carretera por la falta de personal en Baza y Guadix